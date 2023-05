Pământul ar putea primi semnale extraterestre până în 2030. Pe ce date se bazează oamenii de știință

Oamenii de știință au calculat cât timp ar fi durat mesajele din trecut pentru a ajunge la diferite stele și cât timp ar fi durat un răspuns. Un grup de oameni de știință a trimis un semnal radio în spațiu și a făcut o listă cu stelele care vor primi probabil mesajul în următorul secol. Oamenii de știință prezic că un răspuns va fi auzit până în 2029.

Detaliile calculelor lor privind comunicarea au fost publicate în revista Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Oamenii de știință au reușit să calculeze, în ani-lumină, cât timp va dura recepționarea mesajelor și cât timp va dura un răspuns.

Cercetarea, condusă de studentul la inginerie Reilly Derrick de la Universitatea din California, Los Angeles, "oferă cercetătorilor de la Search for Extraterrestrial Intelligence [SETI] un grup mai restrâns de stele asupra cărora să se concentreze", a relatat Popsci.

Pe măsură ce semnalele radio călătoresc prin spațiu, acestea se răspândesc și devin mai slabe. Detectarea semnalelor devine mai dificilă și mai puțin probabilă. Pentru a combate acest lucru, oamenii de știință au trimis emisiuni mai puternice folosind rețeaua Deep Space Network a NASA.

S-au făcut numeroase încercări în speranța de a sparge breșa de comunicare cu viața extraterestră și de a dovedi, în cele din urmă, existența vieții pe alte planete. Una dintre aceste tehnologii, Pioneer 10, a reușit să trimită un semnal către o stea moartă, estimată la o distanță de 27 de ani-lumină, în 2002. Mesajul va fi primit probabil în 2029.

În 1980 și 1983, au fost trimise mesaje către două stele, iar stelele au primit aceste comunicări în 2007. Dacă a fost trimis un mesaj de răspuns, acesta va fi primit în anul 2030.

Chiar dacă un mesaj de întoarcere este trimis, există îngrijorare cu privire la capacitatea Pământului de a primi mesajele. "Dacă ar fi trimis un răspuns, capacitatea noastră de a-l detecta ar depinde de mulți factori", a declarat Macy Huston, un astronom de la Penn State care nu a fost implicat în cercetare, potrivit PopSci. Oamenii de știință au reușit să atingă doar 1/1000000 din volumul Căii Lactee cu transmisii radio.

"Este puțin probabil ca transmisiunile noastre insignifiante și rare să producă o detectare a umanității de către extratereștri", a declarat Jean-Luc Margot, un radioastronom de la Universitatea din California, Los Angeles, care nu a fost, de asemenea, implicat în lucrare, potrivit PopSci. "Probabilitatea ca o altă civilizație să locuiască în această bulă minusculă este extraordinar de mică, cu excepția cazului în care există milioane de civilizații în Calea Lactee", a adăugat el.

Haim Eshed - care a fost șeful programului spațial israelian timp de aproape 30 de ani și care a primit de trei ori Premiul pentru Securitate al Israelului - a explicat că atât Israelul, cât și SUA au de-a face cu extratereștrii de ani de zile.

Fostul șef al Diviziei Spațiale a Ministerului Apărării, în vârstă de 87 de ani, a oferit descrieri suplimentare despre ce fel de acorduri exacte au fost încheiate între extratereștri și SUA, care, aparent, au fost încheiate pentru că aceștia doresc să cerceteze și să înțeleagă "structura universului". Această cooperare include o bază subterană secretă pe Marte, unde se află reprezentanți americani și extratereștri, declară Haim Eshed.