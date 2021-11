Pacienții care în prima săptămână de infectare cu Sars-Cov-2 au prezentat aceste 5 simptome sunt predispuși la Long Covid

Fumatul este responsabil pentru 8 milioane de decese anual doar printre fumatori, nu sunt trecute in statisticile acestea si cele care apar in urma fumatului pasiv de nefumatorii din apropiere. Se estimeaza ca aproximativ un sfert, adica inca 2 milioane sunt decese ale fumatorilor pasivi, care dezvolta boli pentru ca stau in medii in care inhaleaza fum degajat de fumatori. Este vorba in special de persoane de peste 50 de ani.