Premieră medicală în Marea Britanie. S-a născut primul copil din 3 părinți cu ADN modificat

În Marea Britanie s-a născut primul copil ce are ADN de la trei persoane, acest lucru fiind posibil după o nouă procedură de fertilizare in vitro. Această nouă tehnică are drept scop prevenirea moștenirii unor boli incurabile de către copii.

ADN-ul copilului provine de la părinții săi, dar aproximativ 0,1% provine de la un donator, iar acest procent, deși pare mic, poate schimba complet viața nou-născutului.

Cu doar 0,1% din ADN de la o a treia persoană, un copil ar putea evita să se nască cu boli mitocondriale care sunt incurabile. O persoană născută cu mitocondrii defecte va avea celule care nu sunt alimentate corespunzător, ceea ce poate duce la moarte sau la boli debilitante, deoarece mușchii sunt subalimentați și organele vitale nu primesc energia de care au nevoie.

Procedura de înlocuire mitocondrială a fost inițiată în Marea Britanie de medicii de la Centrul de Fertilitate din Newcastle. Specialiștii și-au propus să ajute femeile cu mitocondrii mutante să aibă copii fără riscul de a transmite tulburări genetice, scrie The Guardian.

Pentru femeile afectate, concepția naturală este adesea un joc de noroc. Unii bebeluși s-ar putea naște sănătoși, deoarece moștenesc doar o mică parte din mitocondriile mutante. Dar alții pot moșteni mult mai mult și pot dezvolta boli severe, progresive și adesea fatale. Aproximativ unul din 6.000 de bebeluși este afectat de tulburări mitocondriale.