Rușine de nedescris la Eurovision 2023 - LGBTIstul Theodor Andrei nu s-a calificat în finala de sâmbătă, a cantat fals pe o piesa penibilă pe banii contribuabililor de la TVR

Eurovision 2023 - Reprezentantul României în concurs, Theodor Andrei, nu s-a calificat în finala de sâmbătă. Australia şi Albania, între cele zece ţări care vor cânta din nou în arena de la Liverpool.

Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia sunt cele zece ţări care s-au calificat în finala Eurovision 2023 de sâmbătă, la Liverpool. Theodor Andrei a cântat melodia „D.G.T. (Off and on)".

Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei. Din a doua semifinală s-au calificat Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia şi Slovenia.

Artiştii din cea de a doua semifinală calificaţi sunt Albina & Familja Kelmendi cu "Duje" (Albania), Andrew Lambrou cu "Break a Broken Heart" (Cipru), Alika cu "Bridges" (Estonia), Gustaph cu "Because of You" (Belgia), Teya & Salena cu "Who The Hell Is Edgar?" (Austria), Monika Linkyte cu "Stay" (Lituania), Blanka cu "Solo" (Polonia), Voyager cu "Promise" (Australia), Brunette cu "Future Lover" (Armenia), Joker Out cu "Carpe Diem" (Slovenia).

Aceştia se alătură, în finala care va avea loc sâmbătă, reprezentanţilor primelor 10 ţări care au fost alese în semifinala de marţi: Croaţia, Republica Moldova (Pasha Parfeny cu "Soarele şi Luna"), Elveţia, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia şi Norvegia.

Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie, precum şi Ucraina, care a câştigat Eurovision 2022.

Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 va avea loc pe M&S Bank Arena din Liverpool sâmbătă. Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest are loc în Marea Britanie, care organizează concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

Joi seară, publicul a ascultat şi fragmente din cântecele Spaniei - reprezentată de Blanca Paloma, Marii Britanii - Mae Muller, şi Ucrainei - Tvorchi, calificate

automat în finală.

În timpul votului, Mariya Yaremchuk din Ucraina (concurentă Eurovision în 2014) a cântat mai multe melodii ucrainene îndrăgite. I s-au alăturat rapperul OTOY şi reprezentanta ucraineană Junior Eurovision, Zlata Dziunka, în vârstă de 14 ani. Punctul culminant a fost interpretarea cântecului "Carol Of The Bells", care se bazează pe melodia ucraineană "Shchedryk", scrisă de compozitorul ucrainean Mykola Leontovych în 1914. Moment realizat în colaborare cu Televiziunea ucraineană.

Publicul îşi poate vota favoriţii după cele 16 melodii prezentate la Liverpool. Se poate vota în semifinala în care participă ţara din care faceţi parte. Spectatorii şi telespectatorii pot vota de până la 20 de ori, dar nu pot vota pentru ţara de provenienţă.