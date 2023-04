Spovedania unui jurnalist din "(a)restul presei"

"Când CNA i-a amendat ilegal în pandemie pe cei de la "GOLD FM", n-am scris nimic, eu sunt vaccinist și Gușă mi-e antipatic. Când a fost închisă "News România TV" n-am protestat pentru că nu le suport pe Bahmuțeanu și Pascal. Când CNA a persecutat "Realitatea Plus" pentru că OMV a fost deranjat de dezvăluiri, am vrut să reacționez, dar mi-a interzis patronul, pentru că are litigii nerezolvate cu Păcuraru. Azi CNA-ul s-a făcut de râs "big time" cu acțiunea împotriva lui Ciutacu și RTV, dar tot nu fac vreo știre, pentru că mi-a zis ofițerul de legatură să nu mă pun rău cu sorosiștii că-s periculoși si ne pot face probleme.

Am o singură dilemă: ce mă fac dacă ne vine și nouă rândul la CNA și toți ăștia de mai sus își vor aduce aminte că n-am fost solidari cu ei?!"

Cozmin Gușă