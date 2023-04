Starul hollywoodian Jamie Foxx e considerat "norocos că este în viață" după un atac cerebral pe platou!

Efectele adverse ale vaccinului anti-Covid apar si-n "lumea bună". Starul hollywoodian Jamie Fox, care a fost un pro-vaccinist proeminent în timpul pandemiei, este "norocos că este în viață", potrivit prietenilor și familiei, după ce a suferit un accident vascular cerebral în timp ce se afla pe platoul de filmare.

Actorul premiat cu Oscar - cunoscut pentru activitatea sa în filme precum Ray, Django Unchained și Just Mercy - a fost transportat de urgență la un spital din Atlanta din cauza unei "complicații medicale grave" în timp ce filma următorul său film Netflix, Back in Action.

Jamie Foxx a fost complet vaccinat până în iulie 2021, întrucât s-a alăturat filmului de acțiune și thriller "God is a Bullet", care a cerut ca distribuția sa să fie complet vaccinată. Foxx a cerut, de asemenea, participanților să prezinte dovada vaccinării complete în timpul turneului pentru cartea sa Act Like You Got Some Sense.

Potrivit unei surse apropiate lui Foxx, acesta nu a reacționat pentru câteva momente înainte de a fi resuscitat, iar lucrurile au fost "la limită" timp de câteva zile. De asemenea, sursa a dezvăluit că medicii încă nu au stabilit cauza urgenței medicale a lui Foxx, dar pare ca e vorba de un efect secundar al vaccinarii legat de sistemul circulator, actorul avand o constitutie atletică, fără alte antecedente medicale cardiace cunoscute.

Prietenul lui Jamie Foxx, Nick Cannon, a mai spus că actorul se simte "mult mai bine" la aproape două săptămâni după ce a fost spitalizat din cauza unei "complicații medicale". Nick a declarat pentru Entertainment Tonight de la Fox News : "Este treaz. Ei spun că este alert, așa că, ne place.

"Am fost reticent să merg până acolo, și chiar să vorbesc despre asta, dar el mi-a dat binecuvântarea, așa că este un lucru frumos", a adăugat el. "Știu că se simte mult mai bine pentru că, de fapt, sunt pe cale să fac ceva special pentru el și să-i fac o favoare.

Vedeta Cântărețului Mascat și-a încheiat declarația confirmând că nu poate da mai multe detalii cu privire la complicațiile medicale de care a suferit Jamie, dar în schimb a spus: "Nu pot spune cu adevărat despre ce este vorba, dar se va afla în curând".