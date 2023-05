Tucker Carlson primește ovații în picioare în prima apariție publică de la plecarea de la Fox News

Fosta vedetă Fox News Tucker Carlson a fost ovaționat în picioare la prima sa apariție publică la un eveniment caritabil din Alabama. Carlson a vorbit cu cei de la Rainbow Omega, o organizație nonprofit bazată pe credință care sprijină adulții cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare.

Tucker a spus: "Cred că sunt probabil primul șomer invitat vreodată să vorbească. Este amuzant, eu nu țin niciodată discursuri pentru că lucrez. Iar când am acceptat acest discurs, nu știu acum șase luni sau ceva de genul acesta, nu mi-am dat seama cât de mult timp liber voi avea. Nu se știe niciodată, nu-i așa?

"Iubesc Alabama. Dar al doilea și poate principalul motiv pentru care am vrut să vin aici în mod special este pentru că eu, într-adevăr, într-un mod sincer, susțin ceea ce face (Rainbow Omega). Care ajută oamenii, nu într-un mod abstract, ci într-un mod real."

Numele Rainbow Omega înseamnă "speranță în final" și este derivat din referințele biblice la curcubeu (care reprezintă speranța) și Omega (ultima literă a alfabetului grecesc).

Viziunea fondatorilor a fost aceea de a oferi o comunitate protejată pentru adulții cu dizabilități de dezvoltare și de a oferi părinților un răspuns la întrebarea "Ce se va întâmpla cu copilul meu atunci când nu voi mai putea oferi îngrijire în casa mea?".

Unul dintre părinții noștri a spus cel mai bine când a afirmat: "Rainbow Omega este un răspuns la o rugăciune pe care nu știam cum să o rog".

Rainbow Omega, Inc. a fost înființată în 1991, iar primele două case de grup s-au deschis în 1995 pentru a servi 16 rezidenți.

De atunci, operațiunile noastre au crescut exponențial. Astăzi, avem 88 de persoane și un buget operațional de peste 10 milioane de dolari.

Misiune: Să-L glorificăm pe Dumnezeu asigurându-ne că adulții cu dizabilități de dezvoltare au un cămin permanent și sigur în care abilitățile și potențialul lor sunt respectate și cultivate într-un mediu creștin.

Viziune: Rainbow Omega va fi un mediu neinstituțional care insuflă atât o atmosferă de familie, cât și una de comunitate, în care rezidenții vor beneficia de standarde de calitate a îngrijirii, permițându-le în același timp să se dezvolte spiritual și să aibă o viață productivă, plină de bucurie și independentă.

Valori: Credem în sfințenia, demnitatea și valoarea fiecărei persoane.

Ne angajăm să asigurăm bunăstarea rezidenților noștri, indiferent de dizabilitatea lor.

Respectăm și sprijinim familiile rezidenților noștri.

Administrăm cu sârguință darurile generoase oferite de binefăcătorii noștri.

Suntem ghidați de cele mai înalte principii și le respectăm în tot ceea ce facem.

