Tucker Carlson se considera liber de contractul cu Fox si va avea emisiune pe Twitter: "Ne vedem în curând!"

La două săptămâni după ce Fox News l-a concediat pe Tucker Carlson, prezentatorul ripostează. Carlson susține că televiziunea a încălcat contractul cu el și o acuză de fraudă, potrivit Western Journal.

Susținând că Fox a încălcat acordul, Carlson adoptă poziția că acum este liber să își continue cariera așa cum crede de cuviință. În acest scop, el a anunțat marți că va oferi o emisiune pe Twitter.

"Curând vom aduce pe Twitter o nouă versiune a emisiunii pe care o facem de șase ani și jumătate. Vom aduce și alte lucruri, despre care vă vom spune", a afirmat el într-un videoclip.

"Dar, deocamdată, suntem doar recunoscători că suntem aici. Libertatea de exprimare este principalul drept pe care îl aveți. Fără el, nu aveți altele. Ne vedem în curând".



"Nu mai sunt multe platforme care să permită libertatea de exprimare. Ultima mare care a mai rămas în lume - singura - este Twitter", a spus el.



"Twitter a servit mult timp drept locul în care conversația noastră națională incubează și se dezvoltă. Twitter nu este un site partizan. Toată lumea are voie aici, iar noi credem că acesta este un lucru bun."

Avocații lui Carlson au trimis o informare către Fox înainte ca realizatorul să anunțe că va începe o nouă emisiune.

Deși Fox l-a pus pe banca de rezerve pe Carlson, îl are în continuare sub contract până în ianuarie 2025. Fox este dispusă să continue să-l plătească, dar Carlson vrea să iasă de sub contract și să pornească pe cont propriu.

De când Fox l-a concediat, Carlson a primit mai multe oferte de angajare de la alte posturi de știri și companii media.

În scrisoarea lui Carlson se spune că directorii Fox, inclusiv Rupert Murdoch, și-au încălcat promisiunile "în mod intenționat și cu nepăsare față de adevăr".

Scrisoarea susține că directorii Fox i-au făcut "declarații materiale" lui Carlson, ceea ce, potrivit scrisorii, constituie o fraudă. Sursele Axios au declarat că directorii în cauză sunt Murdoch și Viet Dinh, directorul juridic al Fox.

Potrivit scrisorii, Fox a promis că nu va divulga comunicațiile private ale lui Carlson și nici nu va folosi aceste mesaje "pentru a lua vreo măsură negativă de angajare împotriva lui".

De asemenea, scrisoarea susține că Fox nu a respectat promisiunile de a nu soluționa procesul intentat împotriva sa de Dominion Voting Systems "într-un mod care ar indica o faptă greșită" din partea lui Carlson sau de a lua măsuri pentru a-i afecta reputația.

Potrivit surselor, Carlson a fost informat de un membru al consiliului de administrație al Fox că înțelegerea de 787,5 milioane de dolari a fost motivul pentru care a fost înlăturat.

"Aceste acțiuni nu numai că au încălcat pactul de bună-credință și corectitudine din acord, dar dau naștere la pretenții de încălcare a contractului și de denaturare intenționată și neglijentă", se arată în scrisoare.

Fox și Dominion au declarat că înlăturarea lui Carlson nu are legătură cu acordul.

"Dominion nu a insistat ca ei să-l concedieze pe Tucker Carlson ca parte a înțelegerii", a declarat Stephen Shackelford, un avocat care a reprezentat Dominion.

Scrisoarea susține că Irena Briganti, șefa departamentului de comunicare al Fox, a încercat să "submineze, să stânjenească și să interfereze" cu perspectivele lui Carlson după Fox.

Fosta prezentatoare Fox Megyn Kelly a emis teoria că Briganti se află în spatele scurgerilor de informații despre comentariile făcute de Carlson în afara emisiunii sale. Kelly a afirmat că Briganti "îl urăște pe Tucker. ... Îl urăște de moarte".