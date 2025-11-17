"Un spectacol!" Ambasada Rusiei, despre acuzațiile României privind încălcarea spațiului ei aerian
Postat la: 17.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, unde i-a fost prezentat protestul părții române în legătură cu o presupusă încălcare, în noaptea de 11 noiembrie, a spațiului aerian al țării de către o dronă rusească. Diplomatul a caracterizat întâlnirea drept „un spectacol teatral cu ședință foto".
„În realitate, așa-numitele dovezi nu sunt, de fapt, dovezi, deoarece nu au fost prezentate coordonatele intrării obiectului în țară și date privind traiectoria lui de deplasare. În plus, natura fragmenelor arată că drona nu a căzut de la sine, ci a fost doborâtă de apărarea antiaeriană, lucru care s-ar fi putut întâmpla doar în afara spațiului aerian al României", a subliniat Lipaev pentru TASS.
Potrivit ambasadorului, diplomaților ruși li s-a explicat clar că obiectivele civile nu au fost niciodată și nu vor fi vreodată ținte pentru Forțele Armate ale Federației Ruse. În același timp, luptătorii ucraineni, neavând posibilitatea de a distruge obiective militare protejate, comit atacuri teroriste asupra țintelor civile. Vladimir Lipaev a subliniat că presupunerile privind o încălcare intenționată a integrității teritoriale a României sau o amenințare la adresa securității acesteia din partea Rusiei sunt total excluse.
Ambasadorul a subliniat, de asemenea, că, pentru a preveni căderea accidentală a dronelor doborâte, România ar trebui să înceteze să-i mai trimită arme președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Lipaev a reamintit că, de multe ori au fost anunțate de către autoritățile ruse, inclusiv de președintele Vladimir Putin, condițiile pentru atingerea păcii în Ucraina, care sunt bine cunoscute părții române. În opinia lui, formularea de acuzații neîntemeiate la adresa Federației Ruse este nelalocul ei.
Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al României a susținut că, la întâlnire, diplomatului rus i-au fost prezentate „probe palpabile, suficiente și solide" ale încălcării spațiului aerian al țării. În comunicatul instituției se afirmă că fragmentele aparatului de zbor descoperite la locul incidentului confirmă faptul că ele aparțin celor care au lansat atacuri asupra infrastructurii civile ucrainene în apropierea graniței cu România.
