CORONA=666, VIRUS=589! Cea mai noua teorie a conspiratiei spune ca Guvernul Mondial cu Moneda Unica va instaura Tehnocratia in locul Democratiei pe 12.07.2021

Odata cu aparitia coronavirus, pe langa informatiile comune ale mass-media, au aparut, asa cum se intampla de obicei in situatii de criza, o serie de versiuni ce tin de teoria conspiratiei.

Mai intai s-a spus ca virusul este raspandit deliberat de Oculta Mondiala si ca a aparut un virus nou, scapat de sub control, in Wuhan, ca o "pedeapsa" a americanilor pentru China, care ameninta sa acapareze economia mondiala. Virusul ar fi fost eliberat dintr-un ghetar din Tibet. Raspandirea in intreaga lume ar fi controlata si dupa ce in China si, mai apoi, in Italia ar fi fost o tulpina de tip "L" foarte agresiva, acum se raspandeste o tulpina "S", mai slaba, dar care totusi ii afecteaza pe batrani. Ar urma ca 60-70% din populatia planetei sa fie contaminata pana la imunizarea generala. Adeptii teoriei conspiratiei sustin ca in acest fel se doreste ca populatia planetei sa fie redusa cu cateva sute de milioane, in special varstnici, care prin programele de pensii pun presiune pe economia mondiala, care risca astfel sa intre in colaps.

O alta teorie a conspiratiei spune ca de fapt virusul nu exista si s-a facut o isterie generala ca sa tina lumea in case. Virusul ar fi de fapt un coronavirus banal, produs in laborator, care este raspandit si oricine moare in in spitale din alte co-morbiditati se spune ca a murit de la coronavirus ca sa se pastreze panica generala. Masura Ocultei ar fi sa tina lumea in case pe o durata indelungata, astfel incat economiile traditionale sa se prabuseasca, lumea sa saraceasca si sa se treaca la un alt sistem economic, de la democratie, la tehnocratie, adica la o lume controlata prin IT, Web, Inteligenta Artificiala, Economie Virtuala, Robotica etc. fara prezenta necesara a oamenilor, care trebuie restransi ca populatie (prin pandemii, control de sarcini - sex virtual - alimentatie) la maximum doua miliarde, cat e nevoie pentru convietuirea cu robotii si softurile noului sistem economic, cu implanturi IT etc. In acesti fel, acesti oameni poti fi controlati de cei 1% din populatie care conduc planeta, cu un Guvern Mondial format din 1% din cei 1%, cu o singura moneda virtuala (gen bitcoin).

Pe fondul acestor stiri, lumea s-a preocupat si de previziunile "clasicilor" - Nostradamus, Baba Vanga etc. Apar si textele "incriptate" in Biblie, se vorbeste de Apocalipsa. In Romania se reiau prezicerile lui Arsenie Boca, dar si cele ale lui Sundar Singh, care vorbesc de molime si de un "cerc de foc" in jurul tarii noastre, concluzia fiind ca Romania va fi protejata in fata pericolului, iar "daunele" vor fi minime. Tot in aceasta directie apar si informatii ca, de fapt, pandemia COVID-19 a fost programata de mai multa vreme, dovada fiind "Event 201", din octombrie 2019, in care a fost simulata aceasta pandemie. La fel, boala ar fi fost prezisa in carti scrise de autori cvasi-necunoscuti. Sau intr-o alta lucrare de la inceputul anilor '80.

Pe linia celor spuse mai sus se face si anagramarea "coronavirus", rezultand "carnivorius" si "vorace", care alimenteaza un soi de teorie conform careia "virusul" e facut ca sa "manance carnea" cu lacomie, fiind reluate alte previziuni, care conduc in final la "fenomenul zombie" pe care-l vedem des folosit in filmele si serialele americane.

Cea mai noua informatie din aceasta serie este cea care se bazeaza pe numerologie, pe un soi de viziune cabalistica de tip giamatra evreiasca: CORONA este format din 6 litere. Daca fiecarei litere i se atribuie valoarea numerica (A=1, B=2, C=3... etc.) atunci suma aritmetica a tuturor literelor din Corona este de 66 si cu 6 din numarul de litere al "coronei" se obtine 666, numarul Diavolului (dupa cum se poate vedea in imaginea alaturata). Despre numarul Diavolului este scris in Biblie: "Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase." Trebuie spus aici ca deja a aprut ideea ca persoanele sanatoase, cele care nu au contactat virusul, sau cele care s-au insanatosit, sa poarte o "stampila" temporara pe mana sau pe frunte, ca sa fie lesne de identificat fata de cei contaminati.

Cat despre durata acestei pandemii, care va urmata de o criza economica majora, care va genera dezordine sociala si interventia prin forta a autoritatilor, acest cod il putem vedea in segmentul "virus", care prin aceeasi metoda de decriptare ne-ar conduce catre 589 de zile. Iar daca tinem cont ca primul caz de coronavirus a fost inregistrat la Wuhan in 1 decembrie 2019, daca adaugam cele 589 de zile vom ajunge la 12 iulie 2021. Un interval de timp cu mult mai mare decat se asteapta acum populatia planetei. Practic, la acea data ar urma sa se incheie toata aceasta campanie medico-economica, pentru instaurarea Tehnocratiei, numita si Noua Ordine Mondiala a Fiarei, cu un singur guvern planetar si o singura moneda.