Escrocheria "deceselor anterioare" Covid: Un statistician celebru arata cum printr-un artificiu simplu se creste mortalitatea "nevaccinatilor" fata de "vaccinati"

In rapoartele legate de mortalitatea data de Covid-19 ne-am obisnuit sa avem de-a face cu o "sectiune" destul de stranie numita "raportari anterioare".

Aflam ca numarul mortilor este intr-o zi de "X" decese, dintre care "Y" provenind din perioade anterioare. Asa ca lumea a ajuns sa rasufle chiar mai usurata dupa ce afla ca exista un numar de raportari anterioare si ca "practic, numarul mortilor nu e chiar atat de mare azi", pentru ca imediat face calculul: "X-Y=Z", rezultand ca "Z" este mai bine decat "Y".

Statisticianul Norman Fenton ne explica, insa, printr-un paradox cunoscut de statisticieni, dar nu si de oamenii fara pregatire in domeniu, ce este cu acest procedeu si de ce e posibil sa fie folosit, de fapt, nu pentru a "umfla" numarul mortilor - asa cum ar crede oamenii - ci pentru a creste artificial diferentele intre "vaccinati" si "nevaccinati" in ceea ce priveste mortalitatea, pentru ca in ultima vreme s-a auzit de foarte multe ori ca "vaccinul face ca sa nu ajungi in spital in stare grava si sa nu mori!", sintagma fiind folosita pentru a face propaganda vaccinarii. Asta dupa ce s-a dovedit ca "vaccinul e sigur" este o afirmatie falsa, ca "vaccinul opreste transmiterea virusului" este la fel de falsa si ca "vaccinul asigura protectie" e cea mai falsa dintre afirmatii.

Norman Fenton este statisticianul care a facut rapoartele oficiale pentru guvernul britanic pe perioada pandemiei, inaintea aparitiei "vaccinurilor". Fenton facea prognoze statistice si a publicat zeci de rapoarte care s-au adeverit in timp. Dupa introducerea "vaccinurilor", Fenton si echipa sa au mai apucat sa publice un singur raport, intrucat guvernul a renuntat la serviciile lui, deoarece cunoscutul statistician voia sa le faca "pe bune" si nu sa forteze din cifre politicile de vaccinare a populatiei. Asa ca Norman Fenton a ajuns - ca toti marii specialisti indiferent de domeniu care, angrenati in cercetarea pandemiei, ajung sa divulge manipularea maselor, sunt marginalizati si interzisi - sa-si publice studiile pe Youtube si alte surse alternative (in caz ca YT sau alte platforme il cenzureaza).

Ca sa inteleaga toata lumea in ce consta "paradoxul" Fenton ia ca exemplu o populatie de 1.000.000 de persoane. Presupune ca in prima saptamana se vaccineaza 5.000 de persoane, in a doua 10.000, in a treia 20.000 si asa mai departe. Ia in consideratie si decesele, dar pastreaza rata de mortalitate constanta la 15 la 100.000 de persoane. Foarte important este faptul ca de fapt vaccinul e placebo, deci nu exista diferenta reala intre cei "nevaccinati" si cei injectati cu ser fiziologic. In prima figura de mai jos se poate vedea aceasta evolutie saptamanala.

Ce se intampla insa daca decalam raportarea cu o saptamana? Situatia apare in a doua figura si se vede clar ca apare o diferenta majoră intre mortalitatea "vaccinatilor" si "nevaccinatilor", cei "vaccinati" (desi cu ser fiziologic, placebo) mor la jumatate fata de cei "nevaccinati". Proportie care scade pe masura ce numarul "vaccinatilor" creste, iar cel al "nevaccinatilor" descreste. Cu alte cuvinte: "vaccinarea" ar fi o reușită!

Adica exact discursul folosit de autoritati cu complicitatea statisticienilor, ca vaccinul te protejeaza de deces. Iar Fenton nu a facut decât o intarziere de o saptamana, daca se doreste un decalaj mai mare se intarzie cateva cazuri cu doua saptamani, cu trei sau, cu o luna. Diferenta dintre mortalitatea "nevaccinatilor" si cea a "vaccinatilor" e cu atat mai mare - din ce se vede - cu cat numarul de "nevaccinati" din totalul populatiei e mai mare (asa cum e si in Romania). Daca la aceste statistici adaugam si cum se raporteaza in general numarul mortilor in Romania, prin decizia INSP dezvaluita de Ziuanews ne putem face o imagine despre cum se jongleaza cu aceste cifre functie de cum decid autoritatile.

Video cu intreaga demonstratie a lui Norman Fenton AICI: