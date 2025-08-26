O fisura enormă a apărut brusc in magnetosfera Pământului în zona orbitală a sateliților. Radiația solară se apropie amenințător de suprafața Terrei

25 august 2025 - O fisură tocmai s-a deschis în magnetopauza Pământului. Are loc o breșă enormă de radiație. O pătrundere profundă a radiației trece de zona orbitală a sateliților (linia albă punctată).

Radiația se apropie din ce în ce mai mult de suprafața Pământului, pe măsură ce câmpul magnetic protector al Pământului continuă să slăbească. Magnetopauza este granița, sau „pauza", unde câmpul magnetic al Pământului (magnetosfera) întâlnește vântul solar, marcând tranziția dintre influența magnetică a Pământului și plasma, radiația, particulele încărcate (protoni, electroni), energia și căldura provenite din vânturile solare și cosmice. Poziția magnetopauzei este determinată de echilibrul dintre presiunea câmpului magnetic planetar dinamic și presiunea dinamică a vântului solar. Pe măsură ce presiunea vântului solar crește și scade, magnetopauza se deplasează spre interior și spre exterior. Undele (valuri și mișcări de fluturare) de-a lungul magnetopauzei se deplasează în direcția fluxului vântului solar, ca răspuns la variațiile la scară mică ale presiunii vântului solar și la instabilitățile Kelvin-Helmholtz.

Vântul solar este supersonic și trece printr-un șoc de arc în care direcția fluxului este modificată, astfel încât cea mai mare parte a plasmei vântului solar este deviată către ambele părți ale magnetopauzei, la fel cum apa este deviată în fața arcului unei nave. Zona de plasmă a vântului solar șocat este magnetosfera. La Pământ și la toate celelalte planete cu câmpuri magnetice intrinseci, o parte din plasma vântului solar reușește să pătrundă și să rămână captivă în magnetosferă. La Pământ, plasma vântului solar care pătrunde în magnetosferă formează foaia de plasmă. Cantitatea de plasmă și energie a vântului solar care pătrunde în magnetosferă este reglată de orientarea câmpului magnetic interplanetar, care este încorporat în vântul solar.