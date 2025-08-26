Cum "moare" rasa alba in Europa: Au fost necesari 100 de ani pentru ca o polulatie conservatoare ca in Londra sa piarda suprematia numerica

Londra. 75 de ani in care populatia locala originala a scazut de la 97% la 34%, conform tabelului de mai sus. Se estimeaza ca pana in 2030, capitala Marii Britanii nu va mai avea populatie majoritar alba, iar populatia alba cu origine britanica va scadea sub 30%.

Acelasi trend se inregistreaza si in alte capitale europene occidentale, precum si in mai multe orase vestice cu economie puternica, unde migrantii au patruns in locul unei populatii care refuza din ce in ce sa mai faca muncile "de jos". Pericolul si mai mare pentri populatiile neaoșe e ca nu numai migratia, ci si inteligenta artificiala va pune pana in 2030 mult mai multe persoane in somaj sau asistenta sociala.