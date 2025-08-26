Caracatița lui Bolojan. Locotenentul Hirțea

Am intrat în posesia soluțiilor prin care structura centrală a DNA l-a prespălat pe primarul orădean Ilie Bolojan în 2013 și l-a spălat în 2016, alături de alte acte de la dosar (completări și precizări la plângerea penală formulată de reputatul avocat fost procuror Alexandru Lele, înscrisuri depuse în probațiune, plângeri împotriva soluțiilor, hotărâri judecătorești), pe care le voi analiza temetnic într-un alt articol. Ambele soluții au fost emise în perioada în care procuror șef al DNA era Laura Codruța Kovesi și sunt semnate de același procuror, Dan-Gabriel Badea din Secția de Combatere a Corupției, cunoscut drept o slugă a Zeiței Anticorupție. În dosarul nr. 212/P/2012 au fost cercetați și spălați, alături de primarul Ilie Bolojan, mâna sa dreaptă în afaceri funciare și imobiliare, Eugenia Borbely, șefa Direcției Juridice, actualmente secretar general al Primăriei Oradea, și trei angajați ai Serviciului Teritorial Oradea al DNA (doi polițiști judiciari și un specialist economico-financiar).

Soluțiile sunt trase rău de păr, ridicând problema luării la răspundere a emitenților pentru favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul. Nu au fost cercetate aspecte esențiale privind modul de obținere a unor terenuri de către angajații DNA Oradea de la un pretins proprietar căruia i-a fost inițial respinsă cererea de retrocedare prin hotărâre judecătorească cu motivarea că nu este îndreptățit. Nu au fost extinse cercetările cu privire la achîziționarea de către un polițist din DNA Oradea a mai multor terenuri intravilane, prin întermediul soției sale și în numele unei sore a acesteia stabilită în SUA. Nu a fost efectuată nicio cercetare și nicio mențiune referitor la atribuirea de către primarul Bolojan către o persoană juridică neîndreptățită a unei suprafețe de 19 hectare de teren într-o zonă de mare interes imobiliar, care a fost ulterior împărțită între reprezentanți ai acestei persoane juridice și ai unei formațiuni etnico-politice.

Sub patronajul lui Kovesi, primarul Bolojan a fost spălat și într-un dosar instrumentat de "unitatea de elită” a DNA de la Oradea, condusă de celebrii luptători anticorupție Ciprian Man și Cristian Ardelean, în care au mai fost cercetați viceprimarii săi, șefa Direcției Juridice, Eugenia Borbely, opt notari și un dezvoltator imobiliar, legat de construirea și vânzarea unui bloc din zona Lotus-Salca, în care a fost derulat cel mai mare parandărăt din era Bolojan. Vajnicii procurori anticorupție de la Oradea au mai scăpat-o pe infractoarea Eugenia Borbely de un abuz cras în serviciu pentru care a fost trimisă inițial în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

Datele din aceste dosare și investigațiile efectuate personal confirmă supoziția mea și a unor orădeni bine conectați informațional că la Oradea s-a constituit, după preluarea administrației locale de către ilie Bolojan o mare grupare de crimă organizată, în materie de afaceri funciare și imobiliare, formată din principalii șefi din Primăria Oradea, șefi și lucrători din Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, notari publici, avocați, polițiști și procurori din Serviciul Teritorial al DNA, șefi de servicii secrete și judecători de la instanțele bihorene, până la nivelul Curții de Apel Oradea. Principalii avocați ai samsarilor de terenuri, expropriaților și pretendenților de despăgubiri pentru un inventat beneficiu nerealizat sunt Ilie-Ionel Măduța și Adrian Pop, ale căror soții sunt judecătoare la Secția Civilă a Curții de Apel Oradea. Principala protagonistă în cauzele funciaro-imobiliare a fost și este judecătoarea Doina Măduța, care a ajuns președinta Secției Civile a Curții de Apel. Principalii notari implicați sunt Alina-Ioana Măduța și Ioana-Ștefania Bot.

Liderii incontestabili ai samsarilor de terenuri, respectiv ai mafiei funciare din Oradea sunt megaescrocul Mihail Pater, despre care am scris în mai multe articole, și locotenentul său Călin Hirțea, pe care-l vom prezenta în acest articol mai în detaliu. Reamintim că Pater a fost invitat și a fost prezent la festivitatea de predare a ștafetei de către președintele interimar Ilie Bolojan către președintele ales Nicușor Dan, ocazie cu care a fost imortalizat dând mâna cu acesta.

Șpaga de la primărie și gheșeftul din Ungaria

Călin Hirțea este de profesie tehnician și a fost angajat mai mulți ani în Primăria Oradea, în calitate de consilier la Direcția Arhitect șef, compartimentul pentru avizări. În această postură, beneficiind de relații apropiate cu funcționari publici din primărie și cu principalii reprezentanți ai acestei instituții, a fost unul dintre cei mai importanți furnizori de informații și intermediari pentru samsarii de terenuri din Oradea. Totodată, a rezolvat cotracost obținerea de certificate de urbanism și autorizații de construcție sau de extindere pentru anumiți dezvoltatori imobiliari. În 2015 a fost obligat să demisioneze și să plece din primărie după ce la adresa sa au fost lansate mai multe acuzații că ar fi pretins sume de bani de la unii investitori imobiliari. Printre altele, a fost acuzat că ar fi pretins o mită substanțială (peste 100.000 de lei) de la firma germană care deține lanțurile de magazine Kaufland și Lidl, care a făcut demersuri la primăria orădeană pentru construirea unui magazin Kaufland în zona bulevardului Decebal. Șpaga a fost disimulată printr-un contract de consultanță încheiat printr-o firmă proprie, SC Hircons Construct SRL, pe care a înființat-o în luna noiembrie 2015, care a emis în luna următoare trei facturi totalizând peste 100.000 lei, în care a inclus și penalități. Primarul Ilie Bolojan a știut de această șpagă și ar fi trebuit să sesizeze DNA, dar i-a propus lui Hirțea să se mute la Serviciul parcări, însă acesta s-a simțit ofensat și a plecat de la primărie.

Ulterior, Călin Hirțea a derulat, prin SC Hircons SRL afaceri cu o cunoscută companie de stat din Ungaria, Manevi ZRT Budapest care a cumpărat mai multe clădiri istorice (palate, castele, hoteluri, ș.a.) în Transilvania (Satu Mare, Oradea, Arad, Cluj Napoca, Jibou, Carei ș.a.). Printre acestea, pot fi enumerate hotelul Dacia (fost Panonia) din Satu Mare, palatul Weselenyi din Jibou, un palat din Carei în care a funcționat primăria acestui oraș, hotelul Melody (fost Panonia) din Cluj Napoca. Mai nou, această firmă se zbate să cumpere hotelul Continental (fost New York) din Cluj Napoca. Manevi ZRT este o companie subordonată Ministerului de Externe de la Budapesta, existând indicii că ar fi o săgeată a serviciului de spionaj ungar. În Ungaria serviciul de spionaj se află în subordinea ministrului de externe, actualmente Peter Szigyarto, care este văzut drept cel mai posibil succesor al premierului Viktor Orban. Șeful diplomației și al spionajului din Ungaria a primit, cu două luni înainte de invadarea Ucrainei, cea mai înaltă distincție a Federației Ruse, ordinul Pobeda (Victoria), pentru merite care nu au fost enunțate.

Evaziune fiscală, construcții fără autorizație și violență extremă

Conform unor martori, în perioada respectivă Călin Hirțea ar fi depus de mai multe ori sume de bani în Ungaria, într-o localitate din apropierea frontierei cu România. Firma sa Hircons Construct a avut probleme și cu neplata obligațiilor fiscale, motiv pentru care Hirțea a fost cercetat penal și trimis în judecată, alături de alte trei persoane, pentru evaziune fiscală de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. A fost judecat de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 612/111/2019, dar a fost achitat în noiembrie 2020, prietenii din justiție știu de ce. Firma Hircons mai este acuzată că ar fi construit nelegal, inclusiv fără autorizație, mai multe case în zona denumită Cartierul Tineretului, pe strada Eugen Lovinescu nr. 37. La fața locului am descoperit două case tip bifamilial, P+E, care sunt prevăzute cu anexe în certificatul de urbanism, dar în locul acestor anexe au fost construite niște case mai mici, cu un nivel. Hircons Construct se află actualmente în stare de insolvență, are 0 angajați și se află pe pierdere.

Hirțea și-a construit casă nouă, fără autorizație, pe strada Zlatnei nr. 6 din Oradea, unde a deținut o casă mai veche și mai mică. Pentru a eluda demersurile legale și plata taxei de autorizare, a solicitat doar autorizație pentru renovarea casei vechi. În plus, la construirea casei noi, a ocupat fără drept o porțiune din terenul vecin aflat în proprietatea firmei de asigurări ASIROM. Nici Primăria nici Poliția nu l-au cercetat și sancționat pe Hirțea pentru aceste fapte, permițându-i să-și facă de cap oriunde și oricând.

Călin Hirțea este cunoscut ca un individ violent, chiar sadic. O victimă a sa a fost soția sa Alexandra, care a divorțat în urma bătăilor repetate pe care i le-a aplicat. Ultima agresiune fizică comisă împotriva acesteia a fost atât de violentă încât a fost spitalizată mai multe săptămâni, ajungând într-o stare foarte gravă, fiind susceptibilă de încadrarea în tentativă de omor. Fosta soție este marcată și acum de groaza violențelor la care a fost supusă. Pe Hirțea nu l-a tras însă nimeni la răspundere pentru o agresiune atât de gravă.

Cum se fură o firmă, cu concurs avocațial și notarial

Călin Hirțea este bănuit și de sechestrare de persoane, cum ar fi în cazul lui Petru Gabor, domiciliat în comuna Roșiori satul Mihai Bravu județul Bihor, pe care l-a convins ca să nu zicem constrâns să-i cesioneze o societate comercială, SC DAVAL SRL, la care era asociat unic și administrator. Firma DAVAL derulează un program cu finanțare europeană. Societatea aparține în fapt omului de afaceri Petru Popa din Oradea, care a administrat-o de facto, Petru Gabor fiind consătean și angajat al acestuia. Operațiunea prin care s-a urmărit furtul firmei DAVAL a fost concepută și coordonată de amicii Călin Hirțea și Mihail Pater, care s-au folosit de trei consăteni de-ai lui Petru Gabor și Petru Popa, care i-au oferit băuturi alcoolice și l-au îmbătat în ziua încheierii actului de cesiune. Gabor susține că este posibil să-i fi administrat și droguri în băutură. Și la poliție și în instanță a declarat că el nu a intrat și nu a fost prezent în niciun birou notarial pentru a semna vreun act de cesiune a firmei DAVAL.

Cert este că în data de 17 iulie 2024, Biroul notarial Bot Ioana-Ștefania a autentificat, sub nr. 648, un contract de cesiune conform căruia Gabor Petru i-a cesionat, contra sumei de 21.000 lei, cele 2.100 părți sociale deținute în SC DAVAL SRL lui Călin Hirțea, care devine asociat unic și administrator. Contractul de cesiune nu conține semnătura lui Petru Gabor, notara făcând mențiunea că acesta este "neștiutor de carte”, iar acest fapt este atestat de doi martori, Robert Dumitrescu și Veronica Pena, care au același domiciliu în Oradea. Potrivit uzanțelor în materie, notara ar fi trebuit să caute și să cheme doi martori care să ateste că Gabor este neștiutor de carte, respectiv că nu știe să semneze. Or, în speță, cei doi martori au fost aduși de escrocul Mihail Pater, amicul și partenerul lui Călin Hirțea, care nu avea nicio calitate în contract. Cei doi martori erau vecini de-ai săi și au fost chemați de Pater și la încheierea altor contracte, făcând parte din rețeaua sa de crimă organizată.

Un contract fals sau lovit de nulitate absolută

Este posibil ca acest contract să fi fost întocmit în fals. Oricum, contractul este lovit de nulitate absolută pentru că nu a fost întocmit în baza unei hotărâri prealabile a asociatului unic Gabor Petru privind aprobarea cesiunii părților sociale. Un notar nu poate întocmi un contract de cesiune dacă cesionarii nu-i prezintă în prealabil o hotărâre de aprobare a cesiunii adoptată de adunarea generală a acționarilor sau asociaților. În speță, era obligatorie adoptarea unei hotărâri prealabile a asociatului unic Petru Gabor, care trebuia să fie înregistrată la SC Daval SRL. Or, denumita decizie a asociatului unic nr. 1/17.07.2024, care a fost depusă la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, a fost întocmită după autentificarea contractului de cesiune a părților sociale ale SC DAVAL SRL, fapt devoalat de mențiunea din decizie că "prețul părților sociale a fost achitat cu ocazia întocmirii actului de cesiune autentificat sub nr. 648/17.07.2024”. Pe de altă parte, denumita decizie a asociatului unic nu a fost înregistrată în evidențele SC Daval SRL, având un număr de înregistrare inventat: 1/17.07.2024. Ceea ce ar însemna că la firma DAVAL nu a fost înregistrat niciun act de la 1 ianuarie până la 17 iulie 2024.

Un alt fapt care naște suspiciuni de falsitate a contractului de cesiune este semnarea denumitei decizii de asociat unic de către Petru Gabor cu nume și prenume scrise cu majuscule. Conform unor surse judiciare, decizia respectivă ar fi fost întocmită de avocata Anca Todoran, care este angajată la Cabinetul de avocatură Adrian Pop, avocatul și partenerul de afaceri al lui Călin Hirțea. Iar notara Ioana Bot este rudenie cu soția avocatului Pop, judecătoarea Patricia Florica Pop. Notara buclucașă este fiica fostului deputat liberal de Bihor, Octavian Bot, care a fost în relații apropiate cu primarul și ștabul politic Ilie Bolojan.

Lucrurile încep să se lege, iar cercul infracțional iese la lumină. Falsuri intelectuale și materiale, uzuri de fals și tentativă de înșelăciune calificată cât casa! Numai organele care au cercetat plângerea formulată în cauză, respectiv Inspectoratul Județean de Poliție Bihor și Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea au avut orbul găinilor și au propus respectiv dispus clasarea plângerii. Buboiul este însă pe cale să se spargă în orașul craiului Bolojan.

Valer Marian