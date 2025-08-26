Persoanele vătămate din Scandalul NORDIS atrag atentia: "Trecerea timpului curge in favoarea infractorilor!"

PUNCT DE VEDERE al unui grup de 153 persoane vatamate in dosarul penal Nordis cu privire la postarea din data de 22 august a dlui deputat Stelian Ion - fost Ministru al Justitiei, pe pagina sa Facebook si cu privire la comunicatele de presa generate de aceasta si publicate de Ministerul Public si DIICOT in aceeasi zi pe stie-urile institutiilor :

https://www.mpublic.ro/ro/content/c_22-08-2025-16-08

https://www.diicot.ro/mass-media/5788-comunicat-de-presa-5-22-08-2025

Mulțumim pentru opinia exprimată de dl deputat și de că tre cele două instituții care au publicat comunicatele de presă. Apreciem că o informare periodică, corectă și completă a publicului, fără a prejudicia ancheta penală, este necesară. In legatura cu afirmatia dlui deputat ,,ca ancheta stagneaza de aproape jumatate de an pentru ca Ministerul Public nu a pus la dispozitie DIICOT fondurile necesare efectuarii expertizelor" , mentionam urmatoarele :

Inca din perioada martie-aprilie a.c., persoane vatamate in dosar au fost informate verbal ca este iminenta dispunerea expertizelor necesare in dosar, insa sumele cerute de diferitii experti sunt considerate excesive, nefiind aprobate de Ministerul Public. Pentru o informare corecta si completa, consideram absolut necasara completarea comunicatelor cu informatii care sa infirme sau sa confirme existenta unor demersuri deja efectuate in sensul pregatirii expertizelor : devize, adrese catre experti etc si daca aceste devize exista, de ce niciunul nu a fost acceptat.

1. COMUNICATUL DIICOT.

In cuprinsul comunicatului se afirmă: „Precizăm că, ı̂n continuare, pe rolul DIICOT sunt ı̂nregistrate plângeri penale, ı̂nsă unele persoane vă tămate au domiciliul sau reședința ı̂n alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai ı̂ndelungat. Expertizele judiciare necesare ı̂n cauză urmează a fi dispuse de că tre procurorii DIICOT ulterior Vinalizării audierii persoanelor vătămate.”

Cu referire la acest aspect și luând cunoștință de comunicat, o persoana vă tămată a confirmat pe 23 august 2025: „Am fost sunat pe 17 februarie 2025 de cei de la DIICOT București, dar au zis că pe noi, cei plecați din țară, o să ne cheme ultimii.” Observăm, astfel, o contradicție. Pare contrazisă aVirmația că ancheta se desfășoară cu celeritate, de vreme ce, ı̂n realitate, programările audierilor persoanelor vă tămate cu domiciliul ı̂n străină tate nici nu s-au făcut toate până astăzi, ci dimpotrivă, au fost lăsate la urmă.

Totodată, nu ı̂nțelegem motivul real pentru care procurorii DIICOT consideră necesară audierea a mii de persoane – ı̂ntre care toate părțile vă tămate care au depus sau vor depune plângeri penale – ı̂nainte de a solicita expertizele tehnice, esențiale pentru stabilirea prejudiciului și identificarea răspunderilor penale. Această abordare este de natură să tergiverseze pe durată nedeterminată ancheta, de vreme ce alte plângeri pot fi depuse treptat, ı̂n lunile și anii urmă tori. Legea nu impune o anumită ordine a efectuării probelor, ci stabilește obligația organului judiciar de a dispune administrarea lor de ı̂ndată ce se ivește necesitatea.

Contrar afirmațiilor DIICOT, apreciem că desfășurarea anchetei penale cu celeritate presupune efectuarea expertizei financiar-contabile ı̂n termenul cel mai scurt, mai ales că, pe parcurs, se pot dispune suplimente la raportul de expertiză pentru completarea probatoriului raportat la noile plangeri penale și probe ivite.

2. LIPSA EXPERTIZELOR SI INCETAREA MASURILOR ASIGURATORII .

Considerăm că ı̂ntârzierile ı̂n efectuarea expertizelor și neluarea tuturor măsurilor necesare pentru desfășurarea cercetărilor cu celeritate constituie o ı̂ncălcare a drepturilor părților vă tămate și un semnal alarmant pentru ı̂ntreaga societate privind modul ı̂n care instituțiile de justiție gestionează cazuri grave cu impact major.

Subliniem că expertizele sunt esențiale ı̂n cauză, iar lipsa acestora este extrem de gravă și a constituit unul dintre motivele principale indicate de instanțele de judecată atunci când au hotărât punerea ı̂n libertate a acționarilor Nordis. De vreme ce necesitatea efectuării expertizei de specialitate a fost cunoscută de anchetatori ı̂ncă din februarie 2025, când instanța supremă a reliefat aceste carențe ale anchetei (bazarea acuzației exclusiv pe constatări tehnico-științifice dispuse abia la doi ani de la ı̂nregistrarea dosarului), este surprinzătoare abordarea DIICOT, care, ı̂n continuare, apreciază că efectuarea expertizei ar trebui dispusă abia după audierea tuturor persoanelor care au depus sau vor depune plângeri. Ignorarea argumentelor aduse de instanța supremă la momentul punerii ı̂n libertate a acuzaților creează noi vulnerabilități pentru anchetă, ce vor putea fi speculate de inculpați.

In ceea ce privește ridicarea sechestrelor asupra bunurilor de cca. 90 milioane de euro, constatăm că aceasta va putea un impact devastator asupra partilor vatamate, ducand probabil la imposibilitatea recuperarii chiar si partiale a pagubelor. Curtea de Apel

București a preferat o interpretare minoritară, ı̂n defavoarea menținerii sechestrelor. Este de verificat dacă aceeași instanță a aplicat această interpretare și ı̂n alte cauze. Mai mult, DIICOT a dispus prelungirea sechestrului abia în ultima zi a termenului de 6 luni, conform interpretării majoritare. Ne ı̂ntrebăm: nu au știut anchetatorii că există și o altă interpretare? Dacă da, de ce prelungirea sechestrului s-a dispus atât de târziu și de ce Procurorul General al României nu a inițiat până acum un recurs ı̂n interesul legii pentru a tranșa problema? In prezent, bunurile se află la dispoziția administratorului special al SC Nordis Management SRL, dl. Postoacă Emanuel (inculpat ı̂n dosar), desemnat ı̂n cadrul procesului de insolvență. Societățile din grupul Nordis, după 11 luni de insolvență, NU AU un plan de reorganizare aprobat.

3. DURATA INDELUNGATA A CERCETARILOR.

Dosarul Nordis a fost ı̂nregistrat ı̂n iunie 2022. Cercetările s-au desfășurat in rem o perioadă ı̂ndelungată, iar punerile sub acuzare au fost efectuate abia ı̂n februarie 2025. IWn decizia IWCCJ privind măsurile preventive, judecă torii au criticat pasivitatea DIICOT, arătând că, deși existau probe privind infracțiuni de delapidare și altele, nu s-a intervenit preventiv pentru stoparea fenomenului și evitarea extinderii pagubelor din 2022 până la ı̂nceputul anului 2025 Trecerea timpului a curs și curge ı̂n continuare ı̂n favoarea infractorilor și ı̂n defavoarea părților vă tămate.

CONCLUZIE

Având ı̂n vedere cele de mai sus, cerem public: