Descoperire șocantă într-un cimitir din Brăila. Morți dezgropați și aruncați lângă gard

Descoperire macabră făcută de un localnic într-un cimitir din orașul Brăila. Bărbatul a găsit mai multe oseminte umane în apropierea unui gard. Oamenii din zonă acuză faptul că administratorul cimitirului ar fi de vină. Ei spun că acesta ar fi aruncat oasele pentru că rudele nu ar fi plătit locul de veci, iar apoi groapa ar fi fost revândută.

"Aveam o cunoștință pe aici, probabil nu a plătit taxa cimitirului, doamna aceea are copiii în străinătate și nu i-am mai găsit crucea. Nu știu unde e, o fi dezgropat-o", a declarat un localnic. "Nu ni se pare normal. Uite, plătim o grămadă de taxe," a spus un alt localnic. Pentru că rudele nu ar fi plătit taxele, administratorul cimitirului ar fi scos osemintele umane și le-ar fi aruncat lângă gard, apoi ar fi revândut locul de veci, acuză brăilenii. "Oasele pe care le-a scos erau puse într-un sac și nu aveau unde să le bage. Dacă nu plătești după o perioadă de timp, le scoate și vinde groapa din nou," spune o femeie.

Paznicul cimitirului susține, însă, o altă teorie. "Nu e de la noi de aici, nu-i din cimitirul ăsta. E o înscenare," a spus el. "Salariații din cimitirul municipal au fost și au verificat tot cimitirul și nu existau acele oase umane. Este un fals, nu are nicio dovadă. Niciodată nu rămân oseminte ale celor decedați când se îngroapă alt decedat," a declarat Huiu Emilena, director executiv al cimitirului. Cum au ajuns oasele aruncate lângă rămâne deocamdată un mister, care va trebui dezlegat de autorități. Potrivit legii, dacă taxa de întreținere a mormântului nu este plătită, rămășițele umane se strâng într-o cutie de oseminte și se depozitează într-o groapă comună.