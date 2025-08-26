Al Treilea Război Mondial: Care ar fi țările cele mai greu de cucerit, conform Inteligenței Artificiale
Postat la: 26.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ideea unui nou război mondial este vehiculată tot mai multe în ultimii ani, ca urmare a conflictelor tot mai multe la nivel global. Modele de Inteligență Artificială au simulat un clasament al țărilor care ar fi mai greu de cucerit în cazul unui astfel de război. Conform ChatGPT, pe primele locuri s-ar afla Rusia, SUA, China, India, care au drept avantaj arsenalul nuclear, dar și dimensiunile extrem de mari, scrie Libertatea.
Printre criteriile analizate de AI pentru a vedea care sunt țările greu de cucerit sunt: relieful, dimensiunile teritoriului, populație numeroasă și rezilientă, resursele proprii, independență energetică, alimentară, industrială, capacitatea militară, dar și alianțele cu alte puteri, respectiv sprijin NATO, ONU sau parteneriate regionale.„ Țările mari, greu accesibile geografic, cu populații numeroase și capacități nucleare sau alianțe solide, sunt cele mai greu de cucerit", scrie ChatGPT.
Top 10 țări greu de cucerit, conform AI:
1. Rusia - teritoriu uriaș, climă aspră, istoric de rezistență, arsenal nuclear;
2. SUA - ocean la est și vest, capacitate militară uriașă, aliați și resurse interne vaste;
3. China - populație imensă, economie puternică, armată modernizată, teritoriu vast;
4. India - populație mare, geografie variată, resurse proprii, potențial nuclear;
5. Elveția - neutralitate istorică, munți greu de trecut, populație pregătită pentru apărare;
6. Afganistan - munți, triburi locale, istoric de rezistență;
7. Iran - relief muntos, rețea de aliați regionali, control strategic asupra Golfului Persic;
8. Canada - teritoriu vast, climă dificilă;
9. Australia - izolare geografică, ocean în jur, aliați occidentali;
10. Țările nordice (Norvegia, Finlanda, Suedia) - relief dificil, infrastructură defensivă, alianțe NATO/UE.
