Valeriu Gheorghiță recunoaște șantajul în masă: "Nu ajungem la 70% vaccinare până la sfârșitul anului dacă legea certificatului verde pică în parlament"

Gura păcătosului adevar grăieste! Valeriu Gheorghiță, seful campaniei de vaccinare, recunoaște indirect ca, dincolo de argumentele pro si contra vaccinare, avem de-a face cu un șantaj în masă menit sa creasca cu orice pret procentele vaccinaților. Deja a devenit o obsesie, iar obiectivul presedintelui Iohannis, al guvernului Cîțu (autorul contractelor pentru 120 de milioane de doze de vaccinuri), al lui Raed Arafat, seful CNSU, al lui Valeriu Gheorghita, seful CNCAV nu este altul decat vaccinarea cu orice preț a populației.

Până la aparitia valului patru al pandemiei, doar 28% dintre români alesesera sa se vaccineze, in vreme ce guvernul achizitionase deja 120 de milioane de doze de vaccinuri, costand peste 2 miliarde de euro, alimentand cu bani de la buget companiile producatoare, care - prin contracte secretizate la nivelul UE de chiar sefa Ursula von der Lynen - intorc comisioane consistente sefilor de guverne si diriguitorilor europeni pentru ca vanzarile sa curga cu nemiluita. De altfel, in toata Europa a devenit obligatoriu "certificatul verde", o forma de santaj de masa care conditioneaza accesul persoanelor la diverse spatii publice de vaccinare (in cea mai mare masura, chiar daca se prevede si testarea sau trecerea prin boala).

Pe certificatul verde valabil in Portugalia "s-a lăsat loc" in formular pentru 10 doze (cele 2 initiale si 8 rapeluri). In Franta sunt 8 doze prevazute, iar in Germania 6 doze. Functie si de populatie. In Romania, guvernul prevede 20 de doze dupa numarul de vaccinuri contractate (asta in cazul cand s-ar vaccina obligatoriu toata populatia de 20 de milioane de oameni, de la sugar pana la cel mai in varsta). Schema de vaccinare e alimentata de epidemiologi si, evident, de producatori, care sustin ca "epidemia se va transforma in endemie, dar vor fi necesare doua rapeluri anuale inca vreo 3-4 ani". O afacere imensa, pe banii contribuabililor planetei.

In Romania s-a intrecut deja absurdul... In tara noastra conditionarea circulatiei se face aproape exclusiv pe baza de vaccinare, intrucat testarea s-a scos din uzul certificatului verde pentru persoanele nevaccinate, iar Raed Arafat explica cu cinism ca virusul e mai agesiv dupa orele 22,00, ca si la mall-uri si supermarketuri, teatre si cinematografe, sali de fitness etc., dar nu si in biserici (virusul fiind mai "evlavios"), intrebat fiind fiind ce baza stiintifica au aceste reglementari, seful CNSU a recunoscut cu nesimtire: "Nu are (n.r. - nicio baza stiintifica), asa am decis noi!" Prin "noi" se intelege grupul de interese ilicit care conduce operatiunea de masa "vaccinarea si comisionul". Probabil ca "imparteala" se face prin off-shore-urile lui Florin Cîțu, singurul premier care a fost in Romania cu astfel de entitate de anonimat si eludat taxe (el fiind seful unui guvern care trebuie sa adune la buget taxe si impozite).

După introducerea conditionarii accesului la locurile de munca prin certificatul verde, romanii s-au imbulzit la vaccinare, in medie 120.000 pe zi, din care peste jumatate s-au inoculat cu vaccinul de doza unica Johnson&Johnson, a carui protectie initiala este de 67% si care scade in primele 3 luni la 37%, ajungand dupa 6 luni la 3%. Acestia nu au frica de boala, cum nu aveau nici inainte, dar vor sa obtina cat mai repede certificatul verde (la 10 zile dupa vaccinare) ca sa poata sa mai mearga la munca. Din restul de 60.000 de romani care se vaccineaza si care prefera o tehnologie ARN mesager, cam 30% (in jur de 20.000 de persoane), conform sondajelor facute ad-hoc de televiziuni la cozile interminabile, nu s-ar fi vaccinat, dar daca tot o fac aleg si o protectie mai buna. Doar 40% din ei vaccinati zilnic o fac pentru ca se tem cu adevarat de boală, ceea ce la cifrele totale zilnice inseamna 40.000 de romani, adica 30% din totalul vaccinatilor zilnic. Aici intra si cei care fac doza a treia.

Ca atare, procentul general se pastreaza: doar 30% dintre romani aleg vaccinarea de bunavoie, ceilalti o fac fiind santajati, conditionati de accesul la munca si in alte spatii prin certificatul verde. Ceea ce inseamna ca in viitor, pe masura ce acest certificat verde va fi valabil doar sase luni, reinnoindu-se doar prin rapel (conditie ce se prevede a intra in vigoare din 2022), "dreptul la munca" va fi disponibil doar prin rapeluri numeroase. Cu alte cuvinte: "te vaccinezi, vei putea munci să castigi un ban, nu te vaccinezi poti sa mori de foame!" Masura va fi urmata, cel mai probabil de: "te vaccinezi, vei putea iesi din casa, nu te vaccinezi, nu ai dreptul sa iesi pe strada!"

Prin declaratia sa, Valeriu Gheorghita recunoaste implicit ca asta e si scopul, e dovada ca ceea ce am scris mai sus reprezinta o realitate si nu o "teorie a conspiratiei", asa cum se neaga acum de catre autoritati orice indrazneala de a spune adevarul: "Nu vom ajunge la 70% rată de vaccinare până la sfârșitul anului, dacă legea certificatului verde pică în parlament."

Reamintim ca la Senat, saptamana trecuta prevederile aberante ale legii certifiatului verde au fost respinse la limita, acum Camera Deputatilor devenind forul decizional. Daca acest certificat verde va pica si la Camera e clar ca nemaifiind obligatoriu pentru accesul la munca atunci romanii vor renunta sa se mai vaccineze pe capete, iar la cozi vor ramane doar cei ce se tem efectiv de boala intretinuta prin panica generala prezentata de mass-media cumparata deja pe milioane de euro.

De cand romanii se vaccineaza, conditionati fiind, sefii campaniei s-au grabit sa afirme ca "am ajuns pe platou si vom vedea o scadere semnificativa in saptamanile urmatoare", chipurile ca functioneaza foarte bine vaccinarea (desi ar trebui sa-si faca efectul la cel putin 4 saptamani de acum inainte, iar aceste declaratii dupa ce saptamana premergatoare votului de la Senat aceeasi diriguitori se dadeau de ceasul mortii. Chiar si asa, cifrele decedatilor sunt la indemana INSP, care a dat indicatii cum vor fi contorizati mortii de la Covid si cum se permite ca numarul lor sa fie umflat.

Declaratia lui Gheorghita, care se lamenteaza ca va scadea vaccinarea daca parlamentarii voteaza corect, ne arata ca obiectivul "Clanului Vaccinarii" e ca pana de Craciun cel putin sa mentina restrictiile si sa santajeze pe mai departe poporul cu certificatul verde. Iar daca va pica la Parlament, cel mai probabil ca ca inceputul anului viitor va incepe isteria cu valul 5, odata cu cresterea numarului de noi cazuri, fireste, vor creste direct proportional si cifrele din conturile membrilor clanului amintit. Pana atunci se va mentine si vaccinarea cvasi-obligatorie a copiilor de peste 12 ani, iar dupa ce in SUA s-a aprobat si vaccinarea celor cu varste cuprinse intre 5-11 ani (saptamana viitoare si in Europa), ceea ce va rotunji procentele de vaccinare generala, precum si conturile amintiților. Posibilitatea ca vaccinarea copiilor sa fie obligatorie in Romania, parintii care se opun fiind decazuti din drepturi a fost afirmata de fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru la televizor.

Valeriu Gheoghiță, o interfata a clanului, e trist că: "După câteva zile de recorduri, văd cum numărul celor care se vaccinează cu prima doză a început să scadă. Ieri au fost aproximativ 90.000 de persoane, azi doar 82.000. E o scădere importantă față de 111.000, cât am avut în zilele anterioare. Eu am transmis că printr-un efort la nivelul întregii societăți putem depăși rata de vaccinare de 70% până la finalul acestui an. Matematic ar presupune să avem cel puțin 80.000 de persoane noi care se vaccinează în fiecare zi. În următoarele 2 luni ar trebui să mai vaccinăm 4,8 milioane de persoane cu cel puțin o doză și în acest fel să ajungem la aproximativ 12 milioane de persoane vaccinate. Sigur, cu cel puțin o doză, dar e important pentru că o persoană care a primit o doză își va completa schema de vaccinare și impactul valului 5 ar fi mult redus la nivel populațional".