Iohannis atentează la Curtea Constituțională

Din nou președintele Klaus Iohannis este promotorul unui grav incident. Care reprezintă și o noutate absolută. El desemnează în calitate de președinte pentru Curtea Constituțională o persoană care a atentat la independența instituției. Este vorba de Simina Tănăsescu, consilier prezidențial până anul trecut, când a părăsit instituția printr-o demisie forțată. Tocmai în urma incidentului la care m-am referit. Ce va face Parlamentul? O va numi sau nu?

În 2018, incidentul creat de instituția prezidențială prin intermediul Siminei Tănăsescu a ținut zile în șir capul de afiș al agendei publice. Simina Tănăsescu, consilier juridic la Cotroceni, i-a solicitat judecătorului CCR Petre Lăzăroiu o întâlnire. Pe parcursul acesteia, i-a pus în vedere lui Lăzăroiu că ar putea fi revocat, întrucât împotriva lui este depusă o sesizare la Președinție din partea unui ONG. Un ONG deținut de nimeni altul decât de controversatul judecător Cristi Dănileț. Era în dispută la acea dată o decizie, prin care Curtea Constituțională urma să stabilească dacă președintele Klaus Iohannis e obligat sau nu să o revoce pe Laura Codruța Kovesi la solicitarea ministrului Justiției. Se exercita un șantaj în toată regula, extrem de brutal, împotriva unui judecător CCR, având ca punct de plecare o vulnerabilitate a acestuia. Mandatul său de nouă ani expirase. Iar în această săptămână, culmea, Simina Tănăsescu, propusă de președintele Klaus Iohannis, ar urma să-l înlocuiască la CCR fix pe Petre Lăzăroiu. Cum va reacționa Parlamentul, care la urma urmei decide?

Veritabilul arheolog al presei române, Bogdan Tiberiu Iacob, care conduce site-ul Inpolitics, a săpat din nou adânc și a descoperit că, imediat după acel incident din 2018, Curtea Constituțională s-a întrunit în plen, a analizat evenimentul și a stabilit că împotriva ei a avut loc un nou atentat. În consecință, s-a plâns în mod oficial Comisiei Europene pentru Democrație în Drept. În scurt timp

însă, ca urmare a scandalului generat în țară, președintele Klaus Iohannis a ieșit public și a declarat că în acest demers Simina Tănăsescu nu a reprezentat instituția prezidențială. Sugerând astfel că l-ar fi contactat de capul ei pe Lăzăroiu. Printr-o altă declarație bâlbâită, Iohannis afirmă faptul că Simina Tănăsescu l-ar fi informat în prealabil că urma să aibă un asemenea dialog cu judecătorul Curții Constituționale. Cert este că doamna Tănăsescu a demisionat în mare viteză. În aceste condiții, Klaus Iohannis s-a spălat pe mâini. Dar s-a spălat pe mâini și Comisia Europeană, constatând că incidentul nu mai are obiect, tocmai în urma demisiei.

Dar iată, cazul este redeschis. Doamna s-a retras sau a fost retrasă strategic. Desemnarea ei de către Klaus Iohannis pentru poziția deținută de Lăzăroiu redeschide un caz grav și mai toarnă și o canistră de benzină peste el. De ce? Dacă ar fi acționat de capul ei, doamna Tănăsescu ar fi fost demisă imediat de către președinte și eventual pusă sub anchetă pentru abuz în serviciu. Să presupunem că președintele a fost elegant și a închis ochii la o infracțiune săvârșită fără ca el în prealabl să fi fost prevenit. În definitiv, putea invoca faptul că nu știe în ce scop această doamnă a decis și l-a informat și pe el că trebuie să se întâlnească cu judecătorul Curții Constituționale. Deci Klaus Iohannis, dând dovadă de o eleganță neobișnuită, nu a demis-o, a închis ochii și a acceptat cu mult cavalerism demisia acesteia. Cu chiu cu vai, cazul s-ar fi închis și închis ar fi rămas până în zilele noastre. Dar ce să vezi? Chiar Klaus Iohannis, cu propria mânuță, redeschide acest caz scandalos.

Președintele Klaus Iohannis a semnat nominalizarea doamnei Simina Tănăsescu pentru înalta poziție de judecător al Curții Constituționale. Dintre toți specialiștii în drept constituțional din România, a ales-o tocmai pe ea. O recompensează. Pentru ce? Pentru că, în urmă cu un an, s-a sacrificat. A demisionat, lăsând impresia că este autoarea unei greșeli, care îi aparține ei în exclusivitate și care nu are nicio legătură cu președintele și cu interesul acestuia de a pune presiune pe judecătorii CCR în scopul de a rezolva așa cum dorea el conflictul constituțional vizând revocarea Laurei Codruța Kovesi. Am toate argumentele să afirm că președintele Klaus Iohannis, prin această numire, și-a prins urechile.

Esențial este însă ce va face Parlamentul. Președintele nominalizează, dar Parlamentul este cel care decide. Plenul Parlamentului. În Comisia juridică fiecare propunere trebuie analizată și dezbătută. După care se ia o decizie. Întrunește sau nu întrunește doamna Simina Tănăsescu condițiile necesare pentru a fi promovată pentru un mandat de nouă ani judecător la Curtea Constituțională? Am toate argumentele să susțin că această doamnă nu întrunește condițiile. Și că propunerea președintelui sub forma nominalizării ei trebuie respinsă. Mai întâi în Comisie și apoi de căre întregul Parlament. Iar lucrurile nu ar trebui să se oprească aici. Acum Parlamentul României are proba că ceea ce s-a întâmplat în 2018 nu reprezintă un simplu derapaj prezidențial. A fost o tentativă făcută cu intenție, cu bună șțiință de a șantaja un judecător CCR, în scopul obținerii de către președinte a unei decizii favorabile într-un conflict de natură constituțională. Într-un stat democratic, Parlamentul ar trebui să meargă mai departe.

Sorin Rosca Stanescu