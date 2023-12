Sinuciderile din jurul lui Tolontan

Deja e cam ciudat. Despre redactorul sef adjunct al Gazetei Sporturilor, Bogdan Stamatoiu, politia, in baza expertizelor preliminarii, dar si a marturiilor celor de la fata locului, spune ca e posibil sa fi avut o tentativa de sinucidere: a intrat cu peste 100 de km/ora intr-un stalp de pe marginea drumului, masina i s-a facut tandari si nu au fost gasite urme de franare.

Stamatoiu se afla in stare foarte grava in spital, intre viata si moarte. Altii spun ca ar fi vorba despre un accident, ca a alunecat pe soseaua din Pantelimon pentru ca era mazga si avea viteza mare. O viteza prea mare pentru un drum dintr-o localitate (Tânganu). Daca ar fi fost vorba despre un derapaj accidental atunci de ce nu au functionat deloc reflexele? De ce nu e nici o urma de franare cat de mica? Alti martori care au informat politia imediat dupa accident spun ca e posibil sa fi adormit la volan. Iarasi putin probabil, era ora 13,20 - conform anchetei - ora la care nu prea e firesc sa te ia somnul in trafic. Mai ales cand alergi cu peste 100 de km la ora si organismul se afla intr-o stare alerta. Cu atentia sporita. Pe de alta parte nu stim nici ce cauta Bogdan Stamatoiu la acea oră in acea zonă si incotro se indrepta... Nici care era starea sa sufletească.

Nu spun ca neaparat el a avut o tentativa de sinucidere. Ramane ca politia sa elucideze, ramane sa o spuna chiar el cand isi va reveni din coma profunda, daca isi va reveni si daca va dori sa o spuna. Ii doresc insanatosire si recuperare totală... E-adevarat, motive de sinucidere nu par a fi la o prima vedere. Cei din redactie spun ca nu ar fi fost pe lista care viza cele 20% reprezentand reducerile de angajati ale trustului Ringier. Colegul lui insa, un alt redactor sef adjunct, Dan Udrea, fusese concediat de noul manager - sârbul Predrag Mihailovic trimis de Ringier sa rentabilizeze afacerea lasata in urma de Tolontan si Țepelin - chiar in ziua accidentului. Udrea era considerat "omul lui Tolontan" in redactie, un "cal troian". Ce intentiona, insa, sârbul în cazul lui Stamatoiu? Si, mai ales, ce aflase Stamatoiu? Cam greu sa adormi la volan cu astfel de evenimente in redactia din a carei conducere faci parte.

Tot in ziua accidentului fusese concediat si Catalin Tolontan, impreuna cu doi redactori-sef adjuncti de la Libertatea. Tolontan paraseste astfel total trustul Ringier (dupa ce cu peste o luna in urma fusese eliberat si din functia de manager editorial al GSP), dar cu o compensare baneasca de peste 300.000 de euro, din ce a resusit sa afle Cozmin Gușă. Tolontan avea 200.000 de euro pe an salariu de la Ringier. Si tot Cozmin Gușă ne spune ca din informatiile sale Tolontan va primi "la pachet" in anul electoral un trust de presa online arondat afacerilor de pe filiera Teszari/Tomșa/Nicoară, sub oculta supraveghere a lui Florian Coldea. Foarte probabil. Tolontan & Co se va constitui acolo unde se ordona de la cazarmă. Multialegerile din 2024 sunt prea importante ca sa nu fie puse in operativ de presa sub acoperire.

Asadar, repet, nu stiu daca Bogdan Stamatoiu a incercat sa se sinucida. Dar asa se zice. Daca da, atunci sunt cam multe sinucideri si tentative in jurul lui Tolontan. Incepand cu jurnalista Iulia Marin, care nu a mai suportat presiunea care s-a pus asupra ei din partea redactiei, a conducerii lui Tolontan, continuand cu patronul Hexi Pharma, Dan Condrea, care a fost o victima a dezvaluirilor lui Tolontan, cele referitoare la diluarile dezinfectantilor livrate si folosite in spitale si a infectiilor nozocomiale, ajungand la Bogdan Stamatoiu cu incidentul din ziua in care Tolontan e concediat si se petrece o revolta interna a ziaristilor de la trustul Ringier, și, finalizand cu - de ce nu? - "sinuciderea" Gazetei Sporturilor (un ziar care a fost omorât din interior, de catre redactia manageriata de Tolontan, intrata in conflict deschis cu patronatul, ceea ce e echivalent cu o sinucidere editorială), posibil si cu acelasi proceduri interne aplicate la Libertatea. Cum spuneam de la inceput: cam ciudat, nu?!

Bogdan Comaroni