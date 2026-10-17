Cât au costat deplasările externe ale Mirabelei Grădinaru. Explicațiile Administrației Prezidențiale

Administrația Prezidențială a transmis că nu a acoperit din fonduri publice cheltuielile pentru călătoriile în străinătate ale Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Singura excepție a fost un bilet de avion pentru o vizită în Statele Unite, în martie 2026.

Clarificările vin după ce AUR a anunțat depunerea unui proiect de lege care urmărește limitarea cheltuielilor publice pentru persoanele care însoțesc președintele în vizitele oficiale, dar nu dețin o funcție recunoscută prin lege.

Ce cheltuieli a acoperit Administrația Prezidențială

Instituția a precizat că Mirabela Grădinaru participă la vizitele externe în calitate de invitată a delegației oficiale și că prezența sa nu presupune, în mod obișnuit, cheltuieli suplimentare.

„Mirabela Grădinaru participă la deplasările externe în calitate de invitat în cadrul delegațiilor Administrației Prezidențiale. Precizăm faptul că Administrația Prezidențială nu a suportat cheltuielile aferente deplasărilor doamnei Mirabela Grădinaru, cu o singură excepție - un bilet de avion, la clasa economic, în cadrul deplasării din luna martie 2026 în Statele Unite ale Americii, în cuantum total de 8.967,21 lei", a comunicat instituția.

Între timp, AUR a propus modificarea legislației pentru a stabili cine poate beneficia de plata deplasărilor externe din bugetul statului. Potrivit partidului condus de George Simion, inițiativa urmărește să prevină utilizarea fondurilor publice în beneficiul persoanelor fără statut oficial.

Vizitele externe la care a participat Mirabela Grădinaru

De la începutul mandatului lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a participat la mai multe evenimente internaționale, atât alături de președinte, cât și separat.

Prima vizită oficială în care l-a însoțit a avut loc în Austria, în iulie 2025, când cei doi copii ai cuplului au făcut, de asemenea, parte din deplasare.

În martie 2026, Mirabela Grădinaru a participat la New York la un summit dedicat educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Melaniei Trump. Ulterior, în iulie, a fost prezentă la summitul NATO din Ankara și la festivitățile de Ziua Națională a Franței, desfășurate la Paris.

În august, a mers la Kiev fără președintele Nicușor Dan, la invitația Olenei Zelenska, pentru Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni. La începutul lunii septembrie, a participat la Chișinău la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online. Tot în septembrie, l-a însoțit pe șeful statului la New York, la evenimentele organizate în cadrul Adunării Generale a ONU, iar la sfârșitul lunii a participat la vizita oficială din Republica Cehă.

Cât a cheltuit Administrația Prezidențială pentru deplasările externe

Potrivit datelor raportate Ministerului Finanțelor, Administrația Prezidențială a cheltuit aproximativ 1,3 milioane de lei pentru deplasările externe efectuate între iunie și septembrie 2025, în timpul mandatului lui Nicușor Dan.

În 2026, până la 30 septembrie, cheltuielile raportate pentru călătoriile în străinătate au ajuns la 2,38 milioane de lei.

Prin comparație, în ultimii doi ani ai mandatului lui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențială a înregistrat cheltuieli de peste 57 de milioane de lei pentru deplasări externe: 36,4 milioane de lei în 2023 și 20,9 milioane de lei în 2024.