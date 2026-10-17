Cât au costat deplasările externe ale Mirabelei Grădinaru. Explicațiile Administrației Prezidențiale
Postat la: 17.10.2026 |
Administrația Prezidențială a transmis că nu a acoperit din fonduri publice cheltuielile pentru călătoriile în străinătate ale Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Singura excepție a fost un bilet de avion pentru o vizită în Statele Unite, în martie 2026.
Clarificările vin după ce AUR a anunțat depunerea unui proiect de lege care urmărește limitarea cheltuielilor publice pentru persoanele care însoțesc președintele în vizitele oficiale, dar nu dețin o funcție recunoscută prin lege.
Ce cheltuieli a acoperit Administrația Prezidențială
Instituția a precizat că Mirabela Grădinaru participă la vizitele externe în calitate de invitată a delegației oficiale și că prezența sa nu presupune, în mod obișnuit, cheltuieli suplimentare.
„Mirabela Grădinaru participă la deplasările externe în calitate de invitat în cadrul delegațiilor Administrației Prezidențiale. Precizăm faptul că Administrația Prezidențială nu a suportat cheltuielile aferente deplasărilor doamnei Mirabela Grădinaru, cu o singură excepție - un bilet de avion, la clasa economic, în cadrul deplasării din luna martie 2026 în Statele Unite ale Americii, în cuantum total de 8.967,21 lei", a comunicat instituția.
Între timp, AUR a propus modificarea legislației pentru a stabili cine poate beneficia de plata deplasărilor externe din bugetul statului. Potrivit partidului condus de George Simion, inițiativa urmărește să prevină utilizarea fondurilor publice în beneficiul persoanelor fără statut oficial.
Vizitele externe la care a participat Mirabela Grădinaru
De la începutul mandatului lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a participat la mai multe evenimente internaționale, atât alături de președinte, cât și separat.
Prima vizită oficială în care l-a însoțit a avut loc în Austria, în iulie 2025, când cei doi copii ai cuplului au făcut, de asemenea, parte din deplasare.
În martie 2026, Mirabela Grădinaru a participat la New York la un summit dedicat educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Melaniei Trump. Ulterior, în iulie, a fost prezentă la summitul NATO din Ankara și la festivitățile de Ziua Națională a Franței, desfășurate la Paris.
În august, a mers la Kiev fără președintele Nicușor Dan, la invitația Olenei Zelenska, pentru Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni. La începutul lunii septembrie, a participat la Chișinău la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online. Tot în septembrie, l-a însoțit pe șeful statului la New York, la evenimentele organizate în cadrul Adunării Generale a ONU, iar la sfârșitul lunii a participat la vizita oficială din Republica Cehă.
Cât a cheltuit Administrația Prezidențială pentru deplasările externe
Potrivit datelor raportate Ministerului Finanțelor, Administrația Prezidențială a cheltuit aproximativ 1,3 milioane de lei pentru deplasările externe efectuate între iunie și septembrie 2025, în timpul mandatului lui Nicușor Dan.
În 2026, până la 30 septembrie, cheltuielile raportate pentru călătoriile în străinătate au ajuns la 2,38 milioane de lei.
Prin comparație, în ultimii doi ani ai mandatului lui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențială a înregistrat cheltuieli de peste 57 de milioane de lei pentru deplasări externe: 36,4 milioane de lei în 2023 și 20,9 milioane de lei în 2024.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Bomba-sexy a Baroului face o analiza explozivă: "Lovitura de stat care a eșuat în România. Cum au contribuit PSD, PNL și AUR la compromiterea alegerilor"
Avocata Silvia Uscov susține ca alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 au fost afectate de o operațiune de manipular ...
-
Cristela Georgescu face acuzații într-un interviu internațional: „Am crezut că vom fi omorâți". Ce spune despre despre anchetă și intervenția asupra familiei
Cristela Georgescu acuza autoritațile romane de persecuție politica și susține ca intervenția de la locuința familiei a ...
-
Criza de jumătate de an, benefică AUR: "George Simion joacă partitura susținerii lui Călin Georgescu deși toate elementele indică faptul că nu ar exista o afinitate reală"
Criza politica de aproape șase luni din Romania a adus un avantaj electoral partidului AUR, care inregistreaza cifre tot ...
-
Mai mulți liberali ar putea să nu voteze Guvernul Niculescu. Decizia lui Bolojan provoacă nemulțumiri în partid
Mai mulți liberali contesta susținerea Guvernului Luca Niculescu, deși conducerea PNL a anunțat ca va sprijini investire ...
-
Misiune îndeplinită: Întâlnire de taină între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, noaptea, la Bruxelles
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut miercuri seara, la Bruxelles, o scurta intalnire in cadrul ca ...
-
Adrian Năstase dezvăluie cum acționează serviciile de informații în politica externă. "Ele reduc incertitudinea, fără să o poată elimina"
Fostul premier Adrian Nastase atrage atenția, intr-o analiza ampla publicata pe blogul sau, asupra rolului crucial al se ...
-
Sorin Grindeanu prezintă lista celor 10 măsuri urgente pe care le va adopta PSD și lista integrală a miniștrilor din Cabinetul Luca Niculescu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat și oficial decizia adoptata in Comitetul Politic Național de a intra cu min ...
-
Marian Neacșu dezvăluie formula de guvernare care prinde contur în PSD: Miniștri politici și tehnocrați în Cabinetul Luca Niculescu
Marian Neacșu, unul dintre liderii PSD și fost vicepremier in Guvernul Bolojan, considera ca viitorul Executiv condus de ...
-
DIICOT a încheiat percheziția informatică în dispozitivele lui Călin Georgescu. Ce au la dispoziție din acest moment procurorii
DIICOT a incheiat percheziția informatica in dosarul in care Calin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen sunt acuzați de ...
-
Asasinul economic Bolojan minte cum respiră: A promis că inflația va scădea, dar prețurile accelerează din nou după un an de austeritate
Inflația din Romania a revenit pe creștere in septembrie 2026, ajungand la 6,6%, de la 6,2% in august, potrivit datelor ...
-
PSD STENOGRAME - PSD începe pregătirile pentru anticipate. Șansele de învestire a Guvernului Niculescu sunt de 50%
Șansele de investire a Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu sunt de 50%. Conducerea partidului a ...
-
Pare că s-au înțeles: Luca Niculescu merge pe ideea lui Sorin Grindeanu și propune un pact pe șase luni
Premierul desemnat Luca Niculescu a propus partidelor parlamentare incheierea unui acord de susținere pentru o perioada ...
-
Dacă nu mai e Maricel Păcuraru e Dan Voiculescu. Mogulul curtează foști membri ai AUR: Claudiu Târziu și Marius Lulea sunt în capul listei
Foști lideri din partidul AUR, precum Marius Lulea și Claudiu Tarziu, ramași in conflict cu actuala conducere, s-au inta ...
-
Alexandru Nazare s-a dus în fața ECOFIN și a făcut o solicitare care ar putea schimba traiectoria României
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a solicitat la reuniunea Consiliului ECOFIN mai mult capital pentru ...
-
Interviu cu Alex Jones - Cristela Georgescu compară România actuală cu regimul Ceaușescu: „Dictatura de acum este mai rea decât cea de dinainte de 1989"
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu, a lansat acuzații dure la adresa ...
-
Robert Turcescu lansează în format electronic volumul „Până la capăt”, un e-book de 150 de pagini cuprinzând dialoguri în premieră cu Călin Georgescu
Volumul „Pana la capat. Calin Georgescu, in dialog cu Robert Turcescu” este disponibil, incepand de astazi, ...
-
AUR ar fi început „recrutări" de la PSD. Fostul secretar general Paul Stănescu ar fi fost ofertat cu o poziție importantă în conducerea formațiunii lui George Simion
Fostul secretar general al PSD Paul Stanescu ar fi fost ofertat de AUR, fiindu-i promisa inclusiv o poziție in conducere ...
-
Călin Georgescu, dus din nou cu duba la DIICOT. Ce s-a schimbat în a patra zi de percheziții informatice
Calin Georgescu este adus vineri dimineața, 9 octombrie, din Arestul Central la sediul DIICOT, pentru a patra zi consecu ...
-
Rareș Bogdan s-a dus să se roage la Sf Paraschieva după audierea la DNA. Cum explică apariția sa în dosarul Fănel Bogos
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a facut primele declarații dupa audierea de joi de la DNA Iași, in dosarul omului de ...
-
Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scăpa de închisoare. Aproximativ 80% dintre persoanele cercetate sunt simpli consumatori
Persoanele care dețin droguri pentru consum propriu ar putea scapa de inchisoare, potrivit unui proiect de lege depus re ...
-
AUR acuză că premierul desemnat este un proxy a lui Dacian Cioloș. "Acesta este autorul propunerii ca Luca Niculescu să fie Premierul României"
Adrian Axinia, liderul eurodeputaților AUR, susține ca desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier despre ca ...
-
Bătaia la suveraniști - George Simion explică de ce a fost exclus Marius Lulea din AUR: „Era prea european"
Marius Lulea, fondator al AUR, a fost exclus din partid pentru ca era prea european, conform mai multor declarații ale l ...
-
Scandal intre neomarxisti: Un fost consilier prezidențial acuză că Luca Niculescu este pionul Serviciilor
Fostul consilier prezidențial Catalin Avramescu cere desecretizarea arhivelor SIE in contextul desemnarii lui Luca Nicul ...
-
DIICOT a pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu. Anunțul procurorilor
DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Calin Georgescu, in dosarul in care fostul ca ...
-
Fostul număr 2 din AUR explică cum a ajuns George Simion să-l îngroape și mai mult pe Călin Georgescu
Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte al AUR și fondator al partidului, acum exclus, susține ca impunerea eliberarii lu ...
-
PSD explică scenariul în care social democrații ar putea vota guvernul Luca Niculescu: Atunci există baza unei discuții serioase
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susține ca social-democrații vor discuta cu premierul desemnat Luca Niculescu ...
-
Rareș Bogdan le cere colegilor din PNL să-l oprească pe Ilie Bolojan și să voteze guvernul lui Luca Niculescu
Se adancește conflictul intern din PNL, dupa desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Rareș Bogdan le ce ...
-
Surse de la Cotroceni: Nazare și Grindeanu au rămas cei doi favoriți ai lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria
Președintele Nicușor Dan va face a patra nominalizare de premier luni, dupa consultarile cu partidele parlamentare. Potr ...
-
Oare ce-o fi de râs?! Nicușor Dan povestește că s-a hlizit la Donald Trump
Nicușor Dan dezvaluie, la cateva zile de la reuniunea de la ONU, ca s-a intalnit cu președintele SUA Donald Trump. Dan a ...
-
Ministrul Finanțelor dă detalii de culise din discuția de ieri, cu Moody's : "România trebuie să urgenteze formarea unui nou guvern"
Cat mai dureaza criza guvernamentala din Romania? Nimeni nu are raspunsul la intrebarea pe care și-o pun toți romanii. P ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu