Manevră importantă a Pentagonului în România imediat după înfrângerea republicanilor în SUA: Nicușor Dan și Luca Niculescu convocați de numărul doi al Armatei SUA

Președintele Nicușor Dan are programată miercuri, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu Elbridge Colby, subsecretarul american pentru Politica de Apărare, considerat numărul doi în ierarhia Pentagonului.

Întâlnirea are loc la scurt timp după discuțiile purtate de oficialul american cu Marius Lazurca, consilier prezidențial al șefului statului român. Momentul întâlnirii coincide și cu rezultatele alegerilor din SUA, în care republicanii au pierdut în fața democraților.

Potrivit agendei făcute publice de Administrația Prezidențială, discuțiile dintre Nicușor Dan și Elbridge Colby sunt programate să înceapă la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Vizita subsecretarului american în România este precedată de o întrevedere pe care acesta a avut-o cu Marius Lazurca, în timpul deplasării consilierului prezidențial în Statele Unite.

Săptămâna trecută, Lazurca a anunțat pe platforma X că a discutat cu mai mulți reprezentanți ai administrației americane, printre interlocutorii săi numărându-se și Elbridge Colby. Cu acel prilej, consilierul prezidențial a evidențiat importanța României pentru securitatea regiunii Mării Negre și necesitatea consolidării prezenței americane pe teritoriul țării.

„România este un aliat indispensabil al SUA în regiunea Mării Negre, aflat în prima linie şi care îşi îndeplineşte rolul. Suntem pregătiţi să facem mai mult, înţelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA şi o prezenţă militară şi economică mai puternică în România", a spus Lazurca la acel moment, într-un mesaj pe X.

Pe agenda vizitei oficialului american s-ar putea afla și o întrevedere cu șeful Guvernului, Luca Niculescu. Deși Palatul Victoria nu a comunicat oficial organizarea unei asemenea întâlniri, premierul a confirmat marți seară că urmează să discute cu Elbridge Colby. „Mă voi vedea cu domnul Colby. Are o vizită mai lungă aici, va vedea mai mulți oficiali români", a spus premierul Luca Niculescu.

Deplasarea lui Elbridge Colby la București are loc și pe fondul unor discuții purtate în ultimele săptămâni de reprezentanți ai Pentagonului cu mai multe guverne europene în legătură cu declarațiile referitoare la Moscova.

Potrivit Reuters, care citează patru persoane familiarizate cu aceste contacte, Colby se numără printre oficialii americani care le-au transmis unor state europene că anumite poziții publice critice față de Rusia ar putea avea consecințe asupra securității continentului.

Mesajele au vizat inclusiv Estonia, Letonia și Lituania, trei țări membre NATO situate pe flancul estic al Alianței. Deocamdată, nu există informații clare dacă Washingtonul a transmis avertismente de aceeași natură și altor state aliate, printre care și România.