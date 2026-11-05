Cum se apără un fost ministru surprins la salonul de manichiură în timp ce trebuia să fie în Parlament. „M-am dus la ora 9:00 dimineața, la ora 9:30 am fost în Parlament"

Deputatul PNL Ionuț Stroe a oferit primele explicații după ce a fost surprins la un salon de manichiură din București, în ziua în care Parlamentul avea programată o ședință de plen. Liberalul respinge acuzațiile că ar fi chiulit de la serviciu și susține că programarea a avut loc înainte de începerea activității parlamentare, afirmând că la ora 9:30 era deja prezent la Parlament.

Publicația Gândul a dezvăluit, miercuri, 4 noiembrie, că deputatul PNL Ionuț Stroe, fost purtător de cuvânt al liberalilor, a fost surprins la un salon de cosmetică din București, în timpul programului în care ar fi trebuit să se afle la Parlament. După apariția imaginilor, liberalul a oferit primele explicații, susținând că programarea la manichiură a avut loc înainte de activitatea parlamentară și că nu a întârziat la ședința de plen. „M-am dus la ora 9:00 dimineața, la ora 9:30 am fost în Parlament", a declarat Ionuț Stroe.

Întrebat dacă a fost mulțumit de serviciile de la salon, liberalul a răspuns afirmativ, precizând că este un client fidel și că preferă să apeleze la persoane în care are încredere. De asemenea, întrebat cum a reușit să termine manichiura în doar o jumătate de oră, Stroe a explicat că procedura este diferită în cazul bărbaților și durează mai puțin. Deputatul PNL a invocat sistemul electronic de vot din Parlament, despre care a afirmat că poate confirma faptul că s-a prezentat la activitatea parlamentară.

Liberalul i-a îndemnat pe cei care contestă versiunea sa să verifice atât evidențele Parlamentului, cât și imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pentru a stabili ora la care a ajuns. Totodată, Stroe a susținut că fiecare persoană are dreptul să decidă unde și cum își îngrijește igiena personală, insistând că vizita la salon nu l-a împiedicat să își îndeplinească atribuțiile de parlamentar.