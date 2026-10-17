Cristela Georgescu face acuzații într-un interviu internațional: „Am crezut că vom fi omorâți". Ce spune despre despre anchetă și intervenția asupra familiei

Cristela Georgescu acuză autoritățile române de persecuție politică și susține că intervenția de la locuința familiei a provocat teamă copiilor, într-un interviu acordat lui Mario Nawfal pe platforma X.

„Am crezut că vom fi omorâți", a relatat soția lui Călin Georgescu. Discuția a fost publicată vineri, în timp ce fostul candidat la prezidențiale se află în continuare în arest preventiv, în dosarul DIICOT privind o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

Interviul aduce în fața unui public internațional versiunea Cristelei Georgescu despre anchetă, percheziții și efectele asupra familiei. Aceasta contestă motivația măsurilor judiciare și susține că soțul său este ținta unor acțiuni politice.

În mesajul care însoțește interviul, Mario Nawfal preia această interpretare și compară situația lui Georgescu cu cele ale lui Donald Trump și Jair Bolsonaro. Afirmațiile despre o persecuție politică reprezintă pozițiile celor doi, fără să constituie concluzii judiciare asupra dosarului.

„Am crezut că vom fi omorâți": relatarea Cristelei Georgescu despre percheziție

Cristela Georgescu a descris o intervenție desfășurată dimineața devreme, la care, potrivit relatării sale, ar fi participat numeroși polițiști și membri ai trupelor speciale.

Ea a susținut că soțul său a fost ridicat când se afla în afara locuinței, împreună cu fiul lor cel mare, minor. Cristela Georgescu ar fi rămas în casă cu celălalt copil.

Soția fostului candidat a afirmat că ușa locuinței a fost spartă și că, în primele momente, nu a știut cine intrase în casă.

„Am crezut că vom fi omorâți", a spus aceasta.

Tot potrivit relatării sale, fiul cel mare și tatăl ei, în vârstă de aproape 90 de ani, ar fi fost supravegheați de persoane înarmate pe durata intervenției.

Cristela Georgescu a prezentat aceste episoade ca exemple ale impactului anchetei asupra familiei și copiilor.

Acuzații de persecuție politică și de transformare a anchetei într-un „circ mediatic"

În interviu, Cristela Georgescu a criticat expunerea publică a cazului și a susținut că ancheta ar fi fost transformată într-un „circ mediatic".

Ea a pus sub semnul întrebării respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil. În opinia sa, prezentarea publică a acuzațiilor ar contribui la construirea unei imagini de vinovăție înainte de finalizarea procedurilor judiciare.

Soția lui Georgescu a susținut că situația acestuia ar trebui să reprezinte un avertisment și pentru alte persoane care contestă autoritățile.

„Avem aparența unei țări democratice, dar, în realitate, ceea ce înfruntăm este o tiranie", a afirmat Cristela Georgescu.

În argumentația sa, aceasta a invocat și parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, despre care a spus că trebuie să presupună respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.

Mario Nawfal prezintă cazul drept unul politic. Georgescu câștigase primul tur, nu alegerile prezidențiale

În postarea de promovare a interviului, Mario Nawfal susține că autoritățile l-ar fi vizat pe Georgescu după rezultatul electoral din 2024 și califică acuzațiile împotriva acestuia drept aparent fabricate.

El anunță că discuția cu Cristela Georgescu privește inclusiv încătușarea soțului său în prezența copiilor și presupusa urmărire a familiei.

Postarea conține însă și o afirmație inexactă: Nawfal îl prezintă pe Georgescu drept „omul ales de România în funcția de președinte". Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Nu a câștigat un scrutin prezidențial încheiat și nu a fost ales președinte. Procesul electoral a fost anulat de Curtea Constituțională înainte de desfășurarea turului al doilea. Comparațiile cu Trump și Bolsonaro și afirmațiile despre motivația anchetei aparțin lui Nawfal.

De ce se află Călin Georgescu în arest preventiv

Călin Georgescu se află în Arestul Central din 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul instrumentat de DIICOT.

Ancheta vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, o persoană ar fi fost indusă în eroare că poate obține o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții. Prejudiciul reclamat este de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Arestarea preventivă este o măsură procesuală și nu stabilește vinovăția persoanei cercetate.

Decizia privind arestul la domiciliu nu este definitivă

Tribunalul București a admis pe 13 octombrie cererea de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a încheierii.

DIICOT a contestat soluția. Până la pronunțarea hotărârii definitive, măsura arestării preventive rămâne în vigoare.

Această situație a fost explicată și într-un mesaj publicat vineri pe contul lui Călin Georgescu, privind stadiul procedurilor judiciare.