Diana Șoșoacă îi amenință pe politicienii din conducerea țării. "Să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Va ieși foarte urât"

Lidera SOS, Diana Șoșoacă, avertizează că atmosfera de la Alba Iulia ar putea deveni tensionată de Ziua Națională, pe fondul nemulțumirilor sociale și economice. Europarlamentarul spune că va participa la ceremonii împreună cu susținătorii săi și critică dur actuala conducere politică, pe care o acuză că riscă reacții ostile din partea populației.

Întrebată despre prezența mai multor lideri politici la Alba Iulia de Ziua Națională, la un podcast al publicației Clu24.ro, Șoșoacă susține că liderii actuali ai statului ar trebui să evite Alba Iulia pentru a nu transforma ceremonia într-un moment tensionat, menționând starea economică precară și situația socială dificilă.

"Aș vrea să transmit conducerii României. Or fi ei români, dar sunt antiromâni, sau poate nici români nu sunt. Îi sfătuiesc să nu își mai bată joc de poporul român și să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Nu o să-i omoare nimeni, dar îi vor huidui de vor strica întreaga ceremonie.

Avem cea mai mare pătură săracă din Europa, suntem pe ultimul loc. Suntem atât de săraci și plini de nevoi, iei de la copii, de la pensionari, de la mame, numai de la politicieni nu iei. Nu se poate așa ceva. Dacă ei vor veni va ieși foarte urât, oamenii nu îi mai suportă.

Mai bine pentru ei, rămân la București unde se uită la trei tancuri pe care le mai avem, și alea reparatem amărâte care trec pe acolo și să lase românii adevărați să vină la Alba Iulia. E mult mai bine, să nu ne mai deranjeze, atâta vă spun", afirmă europarlamentarul.