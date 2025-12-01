ChatGPT se pregătește să devină „plin de reclame". Indicii din codul versiunii beta

Postat la: 01.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

ChatGPT se pregătește să devină „plin de reclame

O serie de fragmente de cod din versiunea beta de ChatGPT sugerează că chatbot-ul va avea, în curând, reclame. Versiunea beta cu numărul 1.2025.329 a aplicaţiei ChatGPT menţionează de mai multe ori reclamele pe care producătorul OpenAI urmează să le introducă pentru monetizarea produsului.

Printre referirile care sugerează că ChatGPT va avea reclame în curând se numără "ads feature", "search ad" şi "bazaar content". Descoperirea acestor referiri în codul aplicaţiei vine după ce, în urmă cu o lună, The Information scria că OpenAI are în plan introducerea reclamelor în ChatGPT, targetate pe baza istoricului de comunicare al utilizatorilor.

Şeful companiei, Sam Altman, a vorbit de mai multe ori despre posibilitatea monetizării pe bază de reclame a celui mai popular chatbot. Acesta s-a arătat iniţial împotriva reclamelor, dar pe măsură ce investiţiile companiei în infrastructură au crescut, discursul lui Altman s-a schimbat şi a devenit mai favorabil introducerii reclamelor. ChatGPT a împlinit recent trei ani de când există, fiind lansat pe 30 noiembrie 2022.

