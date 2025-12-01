Mai mult de jumătate din profitul grupului austriac OMV vine din România. Compania anunță însă restructurări de aproximativ 1.000 de posturi

OMV Petrom, pilon strategic pentru grupul austriac OMV, generează aproximativ 60% din profitul total al companiei-mamă, potrivit presei din Austria. În 2024, gigantul românesc a raportat un profit net de peste 4,1 miliarde de lei, menținând trendul pozitiv al ultimilor ani. CEO-ul Cristina Verchere a anunțat însă restructurări, vizând aproximativ 1.000 de posturi, pentru a crește eficiența într-un context de prețuri mai mici la petrol.

În care OMV a preluat pachetul majoritar la Petrom, în urmă cu mai mult de 20 de ani, mișcarea a fost considerată una riscantă. În prezent, experții citați de presa austriacă susțin că situația s-a schimbat rapid, iar Petrom a devenit cea mai profitabilă componentă a grupului care a ajuns să controleze cea mai mare companie de energie din România, arată Stirile ProTV.

În 2024, OMV Petrom a înregistrat un profit net de 4.143.914.310 lei; în 2023, colosul controlat de austrieci raporta un profit net de 3.944.059.894 lei; iar în 2022, OMV Petrom declara cel mai mare profit net din istoria sa: 10.287.553.182 lei, echivalentul a peste 2 miliarde de euro.

De la privatizarea sa din 2004 până în prezent, OMV Petrom a înregistrat o singură dată pierderi, în anul 2015, când a raportat un minus de 630.646.624 lei, din cauza prăbușirii prețului țițeiului pe plan mondial. Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a anunțat că se fac restructurări și că sunt vizate în jur de 1.000 de posturi.

„Analizăm tranziţia către un mediu cu preţuri mai mici la petrol. Şi avem, aşa cum am menţionat, programe pentru creşterea eficienţei costurilor, care includ şi analiza dimensiunii forţei de muncă. Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 şi 2027. Da, continuăm să facem acest lucru şi lucrăm la multe măsuri, deja în curs de implementare", a transmis CEO-ul către investitori, conform sursei citate.