Trump vrea să ridice perdeaua de fum a propriului RMN: „Nu știu ce mi-au scanat"

Preşedintele american Donald Trump a declarat că va face publice rezultatele RMN-ului care i s-a făcut în octombrie. „Dacă doriţi să fie făcute publice, le voi face publice", a declarat preşedintele SUA în timpul unei discuţii cu reporterii, în timp ce se întorcea din Florida la Washington. El a spus că rezultatele RMN-ului au fost „perfecte".

Casa Albă a refuzat până acum să ofere detalii despre motivul pentru care Trump a făcut un RMN în timpul examenului medical de luna trecută sau despre ce parte a corpului a fost examinată. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că preşedintele a fost supus unei „imagistici avansate" la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed „în cadrul examenului medical de rutină" şi că rezultatele au arătat că Trump se bucură în continuare de „o sănătate excepţională".

Trump a menţionat că „nu are idee" ce parte a corpului a fost vizată de RMN. „A fost doar un RMN", a spus el. „Ce parte a corpului? Nu a fost creierul, pentru că am făcut un test cognitiv şi l-am trecut cu brio", a mai spus el. Preşedintele Donald Trump a declarat că intenţionează să anuleze majoritatea ordinelor executive semnate de predecesorul său democrat Joe Biden cu ajutorul unei maşini de semnat, o declaraţie cu consecinţe juridice incerte.

„Orice document semnat de Joe Somnorosul cu ajutorul maşinii de semnat, adică 92% dintre acestea, este anulat prin prezenta şi nu mai are niciun efect", a scris preşedintele republican pe platforma sa Truth Social. Consecinţele juridice ale acestei declaraţii, şi în special întrebarea dacă preşedintele are puterea de a anula decretele sau textele predecesorului său sau dacă utilizarea unei maşini de semnat, numită şi stilou automat, este un motiv de invalidare, nu sunt clare deocamdată.