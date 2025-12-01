Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au început negocieri secrete privind achiziția unor active rusești, ca parte a unui presupus „plan de pace" între Washington și Moscova, potrivit Wall Street Journal. Conform sursei, planul ar urma să includă relaxarea sancțiunilor americane, permițând astfel transferul de resurse rusești către interese private americane.

Printre persoanele implicate se numără Gentry Beach, un apropiat al lui Donald Trump Jr. și susținător financiar al președintelui, care negociază cu producătorul de gaze Novatek o participație de 9,9% în proiectul „Arctic LNG-2" de pe peninsula Iamal. Proiectul, evaluat la miliarde de dolari, a fost blocat de sancțiunile impuse de SUA. În cazul în care restricțiile vor fi ridicate, Beach ar putea obține o parte din active.

Totodată, investitorul Stephen Lynch a plătit recent 600.000 de dolari unui lobbyist apropiat de Trump Jr. pentru a facilita obținerea unei licențe de la Trezoreria SUA pentru cumpărarea gazoductului Nord Stream 2, scos la licitație în Elveția după falimentul operatorului.

Exxon Mobil se află și ea în discuții cu Rusia. Neil Chapman, vicepreședinte al companiei, s-a întâlnit la Doha cu Igor Secin, directorul Rosneft, pentru a discuta reluarea investițiilor în proiectul de pe Sahalin, suspendate după invazia Ucrainei, condiționat de eventuale relaxări ale sancțiunilor. Proiectul Sakhalin-2 este considerat strategic pentru accesul pe piețele asiatice de gaze.

Alte discuții vizează compania Lukoil, a doua ca mărime în Rusia. În pofida sancțiunilor americane impuse în octombrie, Exxon și investitori precum Todd Boehly examinează posibile achiziții de active, ceea ce ar putea reprezenta un prim test al presupusului plan de pace, care promite „mari tranzacții" pentru aliații lui Trump.

Pentru Ucraina, aceste negocieri ridică semne de întrebare. Transferul de resurse rusești către investitori americani ar putea oferi Moscovei lichidități și mijloace de refacere economică rapidă, reducând efectele sancțiunilor și slăbind presiunea internațională asupra Kremlinului. Europa, care și-a redus dependența energetică de Rusia în ultimii ani, s-ar putea confrunta cu noi provocări în securitatea energetică.

Analiștii avertizează că, în timp ce Washingtonul explorează aceste posibilități, relația dintre Moscova și Beijing consolidează poziția Rusiei ca furnizor de resurse pentru China, ceea ce complică orice încercare de „mare acord" american cu Kremlinul. Potrivit lui Mihail Gonchar, președintele Centrului pentru Globalizare „Strategia XXI", Rusia a devenit tot mai dependentă de China, limitând capacitatea oricărei administrații americane de a obține concesii strategice semnificative.