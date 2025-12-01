Cum riști să pierzi asigurarea de la mașină dacă nu ai cauciucuri de iarnă. „Unele companii pot solicita suma plătită"

În România, în unele zone a apărut deja zăpadă și polei, iar temperaturile au scăzut până la îngheț. Potrivit legii, nu există o dată exactă de la care sau până la care se montează cauciucurile de iarnă. Aceste anvelope trebuie folosite mereu atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

În aceste condiții, indiferent de zonă sau dată, mașinile au nevoie de cauciucuri de iarnă sau all season cu marcaj M+S. Cei care nu respectă legea riscă amenzi. Cei din industria asigurărilor atrag atenția că șoferii care circulă fără anvelope în condiții de iarnă riscă să nu beneficieze în totalitate de asigurările autoturismelor.

Legislația nu spune că trebuie schimbate anvelopele pe 1 decembrie, ci doar că pe drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei este obligatoriu să ai anvelope de iarnă sau lanțuri. La asigurarea CASCO, asigurarea facultativă, unele companii aplică tăieri de 25-30% din daună dacă vehiculul circulă pe zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă sau lanțuri.

Alți asigurători pot respinge dosarul, chiar dacă polița CASCO este valabilă. Lipsa anvelopelor de iarnă poate fi considerată nerespectare a obligațiilor contractuale sau legale, ceea ce poate afecta despăgubirea. RCA acoperă daunele produse altor persoane sau bunuri, nu daunele proprii ale mașinii.

În general, despăgubirea se acordă chiar dacă mașina nu are anvelope corespunzătoare, atât timp cât șoferul circulă legal. Totuși, dacă autoritățile constată că lipsa anvelopelor a fost factor determinant în producerea accidentului, unele companii pot contesta parțial despăgubirea sau pot solicita recuperarea unei părți din suma plătită.