Protest masiv la Ambasada Iranului din București! Solidaritate cu populația iraniană asuprită: "Suntem alături de Reza Pahlavi moștenitor al coroanei Iranului"
Postat la: 10.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Peste o sută de persoane s-au adunat sâmbătă, 10 ianuarie, în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran pentru a participa la o manifestație pașnică, menită să atragă atenția asupra situației drepturilor omului din țara care în ultimele săptămâni trece prin ample manifestații, cu sute de mii de oameni aflați în stradă în marile orașe și cu numeroase victime ale represaliilor violente are regimului iranian, fiind vorba de zeci de morți și sute de răniți.
Protestul de sâmbătă a avut loc sub supravegherea forțelor de ordine și s-a desfășurat fără incidente în fața Ambasadei Republicii Islamice Iran de pe Bulevardul Lascăr Catargiu din București, mentionează mediaflux.ro. "Suntem alături de Reza Pahlavi moștenitor al coroanei Iranului, aflat în exil. Acesta este un iubitor al persanilor. S-a scandat - Jos, jos Khamenei! Să vină Pahlavi", a declarat Mohsen Rostami, un iranian stabilit în România de mai mulți ani, participant la miting.
Participanții au afișat pancarte și bannere cu mesaje de solidaritate față de populația iraniană și au scandat lozinci prin care au cerut respectarea libertăților fundamentale, încetarea represiunii și eliberarea persoanelor considerate de protestatari drept deținute politic. De asemenea, au fost aprinse lumânări în semn de comemorare a victimelor violențelor din Iran, zeci de oamenii fiind deja uciși și sute răniți în cadrul represaliilor violente are regimului de la Teheran.
Organizatorii manifestației au explicat că acțiunea are un caracter civic și umanitar și urmărește să transmită un mesaj clar comunității internaționale privind solidaritatea cu populația aflată în Iran. „Nu este un protest împotriva poporului iranian, ci împotriva abuzurilor comise de autorități. Dorim ca vocea celor care nu pot vorbi liber să fie auzită", a adaugat Rostami.
Traficul în zonă a fost restricționat temporar, iar jandarmii au asigurat desfășurarea protestului în condiții de maximă siguranță. Manifestația de sâmbătă se înscrie într-un val mai larg de acțiuni similare organizate în mai multe capitale europene, ca reacție la evenimentele recente din Iran și la apelurile organizațiilor internaționale pentru respectarea drepturilor omului.
Manifestațiile de stradă au continuat și vineri seară. Câteva dintre imaginile apărute în presa internațională sau pe rețelele de socializare surprind mai multe trupuri acoperite și întinse pe jos, la unul dintre cele mai mari spitale din Teheran. Totodată, înregistrări înspăimântătoare, cu clădiri în flăcări și ciocniri violente, surprind amploarea confruntărilor. Potrivit unor organizații străine, care activează în Iran, cel puțin 45 de protestatari ar fi fost uciși până acum.
Oamenii din întreagul Iran participă la proteste antiguvernamentale timp de aproape două săptămâni. Fiul fostului şah şi figura opoziţiei iraniene în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a îndemnat sâmbătă manifestanţii din Iran să „se pregătească să ocupe" centrele oraşelor, în cea de-a treisprezecea zi a unei importante mişcări de contestare a puterii. Într-un mesaj pe X, el îndeamnă iranienii „să iasă cu toţii în stradă" sâmbătă şi duminică la sfârşitul zilei, „pentru a ocupa spaţiul public", subliniind că „obiectivul nu mai este doar de a manifesta în stradă", ci de a ocupa centrele oraşelor, „rămânând pe teren".
