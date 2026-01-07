Gigi Becali, desființat: "E prostul proștilor, rupe pixul la dictare, nu știe nici să semneze"

Conflictul verbal dintre Radu Banciu și Gigi Becali a escaladat rapid, după ce finanțatorul FCSB l-a atacat pe jurnalist într-o intervenție telefonică la Digi Sport, folosind un termen extrem de dur: „om nebun". Replica lui Radu Banciu nu a întârziat. În emisiunea iAM Banciu, realizată pe iAMsport.ro, jurnalistul a lansat un atac extrem de virulent la adresa patronului campioanei României, folosind un limbaj tăios și fără menajamente.

„Cine e, mă, Becali, prostul proștilor de pe lumea asta? Ce școală are, bă, Gigi? Că dacă îi dăm o dictare aici, înnebunim cu toții. În orice domeniu îl întrebăm, din România, din orice vreți voi, din cultura acestei țări, din cunoștințele generale, nu știe nimic. Este ultimul om din lumea asta la capacități intelectuale. El nu ar avea dreptul să facă praf pe nimeni, nu ai cum să fii mai prost ca Gigi, Becali rupe pixul, nu știe să se semneze", a declarat Radu Banciu în cadrul emisiunii sale. Declarațiile jurnalistului vin ca reacție directă la cuvintele rostite anterior de Gigi Becali în direct la Digi Sport, acolo unde patronul FCSB l-a luat la țintă pe „Consul".

Ce a spus Gigi Becali despre Radu Banciu

În momentul respectiv, în platou se afla și Remus Răureanu, senior editor iAMsport.ro, care a fost menționat de finanțatorul FCSB în cadrul intervenției telefonice.

Gigi Becali: „Răureanule, să îți spun ceva! Și tu ai mai zis câte ceva de mine, sunt supărat eu pe tine?"

Remus Răureanu: „Pare că nu sunteți."

Gigi Becali: „Nu sunt, de ce? Ai niște păreri și ți le respect. Nu ai jignit. Băi, fiți cuminți, dați-vă părerile, pentru că orice om trebuie să aibă părere. Nu jigni!"

Radu Drăguț: „Păi, și cine a jignit, domnule Becali, aici la noi, la Digi?"

Gigi Becali: „Păi, nebunul ăla! Nu ai văzut nebunul ăla?! Jignește pe toată lumea, pe Hagi, pe Halep... Da, Banciu, cum îl cheamă?!"

Radu Drăguț: „Lăsați-l și pe Banciu, că nu e la noi, aici, domnule Becali. Dacă nu e aici..."

Gigi Becali: „Dar vreau să zic la modul general: dă-ți cu părerea, nu jigni, că nu e frumos. Iar tu, Răureanule, tu ai și expertiză când zici, nu țin cont, și tu mi-ai zis multe, dar trec cu vederea, că ești băiat deștept!"