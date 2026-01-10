Avionul Apocalipsei a aterizat în Los Angeles. De ce este o premieră istorică pentru Comandamentul Nuclear al SUA

Avionul istoric al Comandamentului Strategic al SUA a aterizat pe un aeroport civil aglomerat, un eveniment fără precedent care a atras atenția analiștilor, observatorilor și a presei internaționale.

Pentru prima dată în peste o jumătate de secol de serviciu, avionul E-4B Nightwatch, cunoscut sub numele de „Avionul Apocalipsei", a aterizat pe un aeroport civil important. Evenimentul a avut loc joi, 8 ianuarie, pe Aeroportul Internațional Los Angeles, unde aeronavele militare americane operau alături de zborurile comerciale regulate, scrie Il Messaggero.

Acesta este un eveniment excepțional pentru una dintre cele mai secrete și strategice aeronave din flota SUA, concepută pentru a asigura continuitatea comenzii guvernului SUA în caz de război nuclear sau urgențe naționale grave.

Avionul E-4B Nightwatch, bazat pe un Boeing 747 puternic modificat, a ajuns la LAX joi seară, 8 ianuarie, de la baze militare, inclusiv Baza Forțelor Aeriene Offutt din Nebraska. Odată aterizată, aeronava a rămas peste noapte pe terenul aeroportului, o premieră în cei 51 de ani de funcționare.

Vineri, 9 ianuarie, în jurul orei 14:30, ora locală, avionul a decolat de la Aeroportul Internațional LAX. Câteva momente mai târziu, un Boeing C-17 Globemaster III a decolat și el pe aceeași rută. Secvența decolării a fost documentată în direct de observatori de la aeroport și de canale YouTube specializate în trafic aerian militar.

Nu a fost anunțată nicio urgență oficială.

Conform mai multor surse, Pete Hegseth călătorea la bordul avionului E-4B, alături de reporteri acreditați la Pentagon.

Misiunea era aparent legată de îndatoriri oficiale și vizite în zona Los Angeles între joi și vineri, ceea ce ar explica utilizarea unui aeroport civil în locul unei baze militare de înaltă securitate.

E-4B Nightwatch este o aeronavă concepută să rămână în aer pentru perioade foarte lungi de timp datorită realimentării în timpul zborului, să reziste impulsurilor electromagnetice și să servească drept centru de comandă pentru președintele Statelor Unite, secretarul Apărării și șefii de stat major interarme.

Tocmai datorită acestor caracteristici, aeronava operează aproape exclusiv din baze militare extrem de protejate. Aterizarea sa în Los Angeles reprezintă, așadar, un eveniment fără precedent, care a stârnit imediat interesul analiștilor militari și al observatorilor internaționali.