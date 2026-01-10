Ucraina a dat unui prieten al lui Donald Trump imensul zăcământ de litiu de la Dobra

Ucraina a acordat dezvoltarea marelui zăcământ de litiu Dobra unor investitori americani. Printre aceștia se numără miliardarul și prietenul președintelui american Donald Trump, Ronald S. Launder - fostul patron al PRO TV și președinte al Congresului Mondial Evreiesc - și firma de investiții energetice TechMet, deținută parțial de guvernul SUA, relatează The New York Times, citând membri ai unei comisii guvernamentale din Kiev.

Decizia comisiei de a transfera proiectul trebuie aprobată de Cabinetul de Miniștri al Ucrainei. Cu toate acestea, surse din NYT susțin că acordul a fost deja încheiat efectiv. Zăcământul de litiu Dobryanskoye (Dobra) este unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din Ucraina, un mineral crucial pentru producția de baterii. Guvernul Ucrainei mai trebuie să semneze formal acordul, dar cei doi oficiali au declarat pentru NYT că decizia a fost practic luată de o comisie guvernamentală.

De asemenea, presa internațională mai relatează că SUA și Ucraina intenționează să semneze peste cîteva zile la Davos un acord în valoare de 800 de miliarde de dolari menit să stimuleze redresarea postbelică a Ucrainei. Ucraina speră că diplomația economică va obține garanții solide de securitate din partea SUA, ca parte a unui cadru de pace renegociat. Acordul este, de asemenea, susceptibil să fie pe placul administrației Trump, care are o abordare tranzacțională a politicii externe, scrie Kyiv Independent.