Europa e pusă la zid - Donald Trump și Noua Ordine Mondială: "Nu am nevoie de dreptul internațional!"

Țările europene încearcă să nu se gândească prea mult la cât de mult depind încă de președintele american Donald Trump. Unii diplomați spun însă că a venit momentul să o facă, potrivit POLITICO.

Ca o palmă înghețată de aer arctic, operațiunea lui Donald Trump de a-l înlătura pe Nicolás Maduro de la conducerea Venezuelei i-a uimit pe oficialii de rang înalt ai UE - și i-a redus la tăcere. Apoi, Trump a pus sub semnul întrebării NATO, a amenințat Cuba și Iranul și a declarat că trebuie să dețină Groenlanda din motive de securitate națională, indiferent dacă aliații SUA care controlează în prezent teritoriul sunt sau nu de acord.

„Nu am nevoie de dreptul internațional", a declarat Trump într-un interviu acordat New York Times.

Dar dreptul internațional are nevoie de Trump. Abordarea sa reprezintă o amenințare existențială nu doar pentru acorduri globale precum Acordul de la Paris privind clima, ci și pentru Uniunea Europeană, cea mai mare „fabrică" de legislație internațională din lume. În fiecare an, UE produce peste 2.000 de directive, acte, regulamente și alte documente juridice care ghidează viața economică și socială a celor 27 de state membre.

Într-o lume dominată de America, în care statul de drept nu mai contează, mașinăria legislativă a UE ar putea deveni rapid o anacronie pitorească. Prima săptămână a anului 2026 a scos din nou la iveală paralizia și lipsa de putere a liderilor europeni în fața unui președinte american care se laudă deschis că singurul lucru care îl poate opri este propriul său simț al „moralității".

„Este un moment foarte important", a declarat un diplomat dintr-o țară europeană, care a cerut anonimatul pentru a putea vorbi liber. „A existat o tendință în presa europeană de a face haz de Trump și de oamenii săi și de a-i prezenta ca fiind stupizi sau chiar nebuni. Cred că este o greșeală. Sunt foarte capabili."

Misiunea lor este însă clară, a adăugat diplomatul: să facă tot ce este necesar pentru a promova interesele SUA și ale administrației Trump. Casa Albă nu este interesată să fie un aliat „bun" pentru Europa și este mai mult decât pregătită să critice, să amenințe, să intimideze și, poate, să atace continentul european. „Acest lucru nu ar trebui să surprindă pe nimeni", a spus diplomatul.

Cu toate acestea, la aproape un an de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, liderii și oficialii europeni nu au avut niciodată o dezbatere formală, la nivel strategic, despre distanțarea Americii față de aliații săi tradiționali. „Această discuție trebuie purtată", a spus același diplomat. „Motivul pentru care nu a avut loc o dezbatere amplă este Ucraina."

Aici se află miezul tensiunii care paralizează reacția Europei. Deși UE promite în mod repetat că va deveni autonomă din punct de vedere al securității, Europa depinde în continuare de NATO. Mai mult, are nevoie disperată de sprijinul SUA pentru a obține un armistițiu acceptabil în Ucraina.

O reuniune a aliaților Ucrainei din așa-numita „coaliție a celor dispuși" a avansat ușor, în această săptămână, spre un plan în care Statele Unite ar urma să ofere un sprijin militar pentru garantarea unui acord de pace. Totuși, declarația comună semnată de peste 30 de guverne nu a inclus detalii despre rolul SUA și nu a fost semnată de reprezentanții lui Trump.

Momentul rămâne extrem de delicat pentru Ucraina, iar Rusia nici măcar nu este încă de acord. Îndepărtarea lui Trump în acest stadiu ar fi riscantă pentru aliații Ucrainei din UE și din afara ei.

Problema este că, fără o discuție deschisă despre noua stare a Occidentului, liderii vor avea dificultăți în a obține sprijinul politic necesar pentru o schimbare de politică externă de amploare, departe de SUA și, poate, chiar de NATO.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a numărat printre cei mai vocali în privința acestei provocări, avertizând într-un discurs susținut în această săptămână că SUA sunt hotărâte să împartă lumea în sfere de influență.

„Statele Unite sunt o putere consacrată care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le-a promovat anterior", a declarat Macron în discursul său anual de politică externă.

Macron a spus că Europa nu trebuie să accepte ceea ce el a numit „un nou colonialism" și că ar trebui să investească mai mult în „autonomia strategică" a continentului. Totuși, președintele francez este mai slab și mai nepopular ca niciodată, cu un parlament blocat la Paris și o extremă dreaptă în plină ascensiune în sondaje. Deși mulți diplomați și oficiali împărtășesc analiza sa, ei știu că vocea lui Macron nu mai are greutatea de altădată în procesul decizional de la Bruxelles.

În discursul său, Macron nu a menționat explicit acțiunile SUA din Venezuela sau numele lui Trump.

Chiar dacă Trump ar putea fi convins să sprijine Europa, să renunțe la ambițiile privind Groenlanda și să trimită trupe americane pentru a monitoriza pacea în Ucraina, rămâne întrebarea: va dura?

Diplomații se îndoiesc încă de valoarea oricărei semnături americane pe un tratat de pace care să garanteze securitatea Ucrainei, atâta timp cât Trump este dispus să facă ce dorește. „La finalul zilei", a spus un alt diplomat european, „nu ai nicio garanție că lucrurile vor funcționa".

Irelevanța UE în noua ordine mondială imaginată de Trump este vizibilă peste tot, spun criticii blocului. În Gaza, UE nu are niciun rol previzibil într-o eventuală administrație post-conflict, deși este cel mai mare donator de ajutor. În timp ce protestatarii iranieni încearcă să răstoarne regimul de la Teheran, liderii UE oferă puțin mai mult decât declarații vagi - dacă vorbesc despre acest subiect - de la peste 4.800 de kilometri distanță.

„Europa și-a pierdut direcția și nu sunt sigur că mai are un rol de jucat oriunde în lume, în afară de Ucraina", a declarat un diplomat de rang înalt din afara UE. Acesta a indicat „diviziunile" de la vârf drept o slăbiciune majoră. De exemplu, nu există o singură voce care să reprezinte Europa în politica externă, iar reacția la operațiunea SUA împotriva lui Maduro a fost fragmentată: o declarație a venit de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alta de la președintele Consiliului European, António Costa, și o a treia de la Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

Declarația lui Kallas, care cerea „calm și reținere" și respectarea „principiilor" dreptului internațional, a fost semnată în cele din urmă de doar 26 de state membre, Ungaria refuzând să se alăture.

Provocarea brutală a Americii la adresa ordinii mondiale depășește însă Bruxelles-ul. Prim-ministrul britanic Keir Starmer, fost avocat de carieră, critica înainte de a ajunge la putere guvernul conservator pentru că nu condamna lipsa de interes a lui Trump față de dreptul internațional. Acum, aflat la conducere, Starmer oferă doar comentarii publice extrem de slabe, refuzând să se pronunțe asupra legalității operațiunii SUA din Venezuela.

„Ce pârghii mai avem asupra Rusiei dacă nu obiectăm atunci când SUA fac acest lucru în Venezuela?", a întrebat un alt diplomat european.

Chiar și în privința ambițiilor lui Trump de a prelua „controlul" asupra Groenlandei - teritoriu aparținând unui alt stat NATO, Danemarca - europenii care au încercat să sprijine poziția daneză au formulat reacții extrem de blânde, evitând orice critică directă la adresa SUA. „Legea este mai puternică decât forța", a fost maximum ce a putut spune Ursula von der Leyen. Nu este deloc clar că are dreptate.

„Lumea nu mai funcționează pe baza valorilor europene", a spus diplomatul de rang înalt. „Lumea funcționează cu totul diferit. Europa trebuie să își găsească drumul."