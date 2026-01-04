Presa britanică anunță că starea lui Dan Petrescu s-a îmbunătățit și că nu are cancer: „Totul este în regulă cu fostul mare jucător al lui Chelsea”

Publicația britanică Daily Mail a relatat sâmbătă, 3 ianuarie, că starea de sănătate a „legendarului fundaș" Dan Petrescu a evoluat în bine și că nu există îngrijorări în privința unui posibil cancer, diagnostic despre care s-a tot vorbit în ultimul timp.

Daily Mail a scris în începutul articolului că „există deja multă agitație la Chelsea în 2026, dar există și o veste bună care îi privește pe Blues la început de an", ca mai apoi să-l citeze pe jurnalistul BBC Sport Nizaar Kinsella care preciza că „totul este în regulă cu fostul mare jucător al lui Chelsea, Dan Petrescu, și că nu are cancer (în urma informațiilor apărute)". Îngrijorările legate de sănătatea lui Petrescu apăruseră încă din decembrie, când s-a susținut că ar fi slăbit peste 30 de kilograme din cauza unei boli încă necunoscute.

Publicația belgiană Cancan relata că fostul fundaș era de nerecunoscut după ce pierduse aproximativ 30 kg, iar fiicele sale ar fi zburat în România pentru a-i fi alături. Fostul președinte al clubului clujean a sugerat că Petrescu ar fi apelat la remedii neconvenționale pentru a încerca să trateze boala necunoscută. La momentul respectiv, Cristian Balaj declara: „Dan face pași spre recuperare, iar starea lui evoluează în bine. Fiicele lui au venit în țară și au fost alături de el. Este la Cluj, face tratament, și este spre binele lui. Am ieșit la plimbare cu el și l-am dus la tratament. La un moment dat era tratat cu medicină chinezească. Este important că a făcut acești pași".

Semnalele de alarmă privind sănătatea lui Petrescu s-au intensificat atunci când președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România, Gino Iorgulescu, a declarat pentru presa locală că acesta urma chimioterapie. „Nu știu ce să spun - este o situație delicată. Dumnezeu să-l ajute pe Dan să se facă bine, să existe un tratament", spunea Iorgulescu. „Nu cunosc diagnosticul exact, dar înțeleg că este ceva foarte grav. Face chimioterapie. Nu știu exact ce face. A jucat pentru mine și a lucrat pentru mine ca antrenor la FC Național. De asemenea, am fost prieteni. Astfel de vești mă fac să mă simt foarte inconfortabil - mi se face pielea de găină. Am avut și am în continuare o relație bună cu el. De când am aflat că situația lui este foarte serioasă, nu am mai vorbit cu el".

Totuși, actualizarea oferită de Kinsella va fi primită ca o mare ușurare de către toată lumea. Născut la București în 1967, se spune că Petrescu și-a perfecționat abilitățile fotbalistice copil fiind, jucându-se cu portocale din plastic. De acolo, a început o carieră strălucitoare. Petrescu a disputat în total 208 meciuri pentru Chelsea și a câștigat două Cupe ale Angliei, Cupa Ligii, Cupa Cupelor și Supercupa Europei. În Anglia a mai jucat pentru Sheffield Wednesday, Bradford City și Southampton, toate în Premier League, iar de-a lungul carierei a evoluat și pentru cluburi din Italia și România. A câștigat titluri de campion în orașul natal și a ajuns chiar într-o finală a Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București, în 1989.