Trump și frontierele fluide
Postat la: 10.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
„Vom face ceva cu Groenlanda. Va fi pe calea ușoară, fie pe cea dificilă", promite Trump. Acest „vom face ceva cu Groenlanda" poate însemna, foarte rapid, o masivă și tragică rupere de sistem în cadrul NATO, alianța politico-militară din care facem și noi parte și care, la limită, poate provoca dezintegrarea structurilor de securitate pe care se bazează existența actuală a emisferei occidentale.
Brutal, rapid și cu totul pe neașteptate, Trump își pune aliații occidentali în fața unei dileme foarte simple și care, după ce va fi rezolvată, va redefini modul în care țările din această parte a lumii din care am ales să facem parte politic, economic și militar, spun că mai recunosc sau nu sistemul dreptului internațional majoritar preponderent după negociere și adoptare în cadrul ONU. Trump deja spune că n-are de ce să respecte și să recunoască acest sistem de legislații dorit a fi global comprehensiv și obligatoriu. Consecințele refuzului și, pe cale de consecință, a anulării reglementărilor respective ar deschide cu siguranță, absolut inevitabil, calea spre conflicte, prefață pentru cel de-al Treilea Război Mondial.
Am condamnat invadarea Ucrainei de către Rusia lui Putin și somația sa adresată lumii occidentale de a recunoaște cele patru Republici auto-proclamate ca parte integrantă a Federației Ruse. Susținem Ucraina în virtutea unui Acord esențial, cel de la Helsinki, care, din punctul nostru de vedere, este cheia de boltă al stabilității lumii actuale pornind de la acel punct prin care Statele Semnatare se angajează la respectarea frontierelor, orice modificare urmând să se facă doar cin acord reciproc, spre exemplu pe modelul pe modelul reunificării Germaniei după Căderea Zidului Berlinului. Acum se pare că, stupefiant și tragic, revenim la rațiunea principală de conflict enunțată în 1927 de generalul Karl Haushofner, membru eminent al Societății Thule, care, în a sa Grenzeninihrer geographishisen und politischen Bedeutung (Frotiereale și semnificațiile lor politice) spunea tocmai că „frontierele nu sunt altceva decât niște corsete juridice care, posibil, să corespundă unor trasee de demult dar care, odată cu timpul, au devenit numai niște reziduuri, ostile Vieții".
„Fluide", „Variabile" sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai multe motive. Pentru marile puteri, prioritare sunt cele care delimitează posibilele sfere de interes legate de nevoile de acum de materii prime strategice. Sau, chiar și mai important, cele unde sunt pământurile rare componente pentru viitoare materiale folosite în industriile de ultra- înaltă sofisticată producție specială din sectoarele vitale pentru societățile care vor să supraviețuiască și să învingă în competiția de mâine. În acest context Trump are perfectă dreptate atunci când spune că bătălia asta - poate singura cu adevărat importantă - este deja declanșată și doar teritoriile astea sunt importante și merită să fie achiziționate, indiferent de modalitate, pentru a fi mai apoi apărate. „Nu apărăm contracte de închiriere" sublinia președintele american...
În acest sens, noul concept geostrategic al superputerilor prin care-și definesc dreptul de a-și extinde propriul „spațiu vital" se deosebește de cel clamat inițial de Adolf Hitler5 și care a stat la baza declanșării celui de-al Doilea Război Mondial. Atunci era vorba despre anexarea teritoriile despre care a scris în Mein Kempf că urmau a fi absolut indispensabil pentru a putea găzdui și hrăni Germania aflată în plină dezvoltare demografică. În cazul Groenlandei, Trump transmite că miza este globală și că, de fapt, e vorba acum despre o combinație unică între interesele naționale americane și libertatea întregii lumi civilizate. Căci nu despre interese mercantile ar fi vorba și nu despre un nou tip de neo-colonialism ci, „din motive legate de securitatea națională și libertatea în lume, Statele Unite estimează că preluarea controlului asupra Groenlandei reprezintă un interes absolut".
În funcție de ce se va întâmpla în continuare, să urmărim cu vedem dezvolta această discuție despre „frontierele fluide" ale altor zone care pot fi considerate „Lebensraum" ale secolului XXI, cele unde au fost identificate marile depozite strategice de materii prime necesare industriilor de mâine. Dar și, în exact același timp, este de reflectat și dacă asta va ridica mari probleme așa numitor „teritorii de peste mări" care unt acum parte a unor diverse țări, mai mari sau mai mici, moștenire a fostei lor puteri coloniale și vitale pentru controlul circulației globale pe care evoluează super-puterile.
Suntem în momentul în care jucătorii globali și-au definit locul la masă, și-au adunat echipele și trasează contururile hărților pentru următoarea perioadă de putere, delimitând, pe cât se poate fără mari situații conflictuale, zonelor de influență care, probabil, urmează să domine dezvoltarea mondială în viitorul previzibil. Poate nu va fi război și Trump să aibă finalmente dreptate, caz în care totul se va reduce, pentru prima oară în istorie, la o preluare ostilă nesângeroasă în care, uluitor lucru, se va fi stabilit și plătit prețul exact al unei țări și al unui locuitor. Serios? Cumplit de serios și atunci va deveni evident de ce nimeni nu pare cumplit de îngrijorat de ce unele țări sunt mereu din ce în ce mai aproape de faliment și teritoriile lor vital pare ușor de imaginat drept transferabil după o eventuală monetizare în caz de urgență.
Cristian Unteanu
-
Acordul MERCOSUR, cel mai important joc geopolitic al UE din ultimii 80 de ani
În primul rand nu s-a aprobat nimic, e doar inceputul a ceva ce va trebui votat in Parlamentul European, apoi Cons ...
-
Fabula dărilor romane
Pe vremea cand vulturul Romei umbrea pamanturi multe, intr-o provincie indepartata traia un popor harnic, dar istovit. O ...
-
Cum au distrus rețelele sociale centrul moderat pe seama ideologiilor agresive
Centrul moderat nu moare pentru ca nu exista. Moare pentru ca nu mai este vizibil. Sau cum au distrus rețelele sociale c ...
-
China are mână liberă la invadarea Taiwanului
Fereastra de oportunitate pentru invazie s-a produs nu in urma imparțirii sferelor de influența intre Trump și Xi. Ci pe ...
-
ICE începe să semene tot mai mult cu trupele SA din primii ani ai nazismului
Brațul inarmat al MAGA nu-i vaneaza doar pe imigranții ilegali, ci a devenit un instrument pentru descurajarea protestel ...
-
VENEZUELAGATE - sfârșitul iluziilor și începutul riscurilor
Nu-mi aduc aminte de un an care sa fi inceput atat de spectaculos ca 2026. Și care promite sa fie la fel de remarcabil c ...
-
Propaganda mincinoasă despre majorarea impozitului pe locuință
Influencerii Guvernului Bolojan pretind ca romanii ar plati cele mai mici impozite pe locuința din toata Uniunea Europea ...
-
Criza din Iran are legătură directă cu pierderea controlului Venezuelei de către regimul ayatollahilor
În 2007, Nicolás Maduro, ministrul de Externe al Venezuelei sub președinția lui Hugo Chávez, se inta ...
-
Să limpezim câteva confuzii legate de intervenția SUA în Venezuela
Am constatat ca mulți romani, mai ales dintre aceia care inca au indoieli ca in decembrie 2024 ar fi avut loc o lovitura ...
-
Președintele "la mișto": cu multă compasiune și îngrijorare
Recunosc ca nu mi-a placut niciodata de cei care iau oamenii la mișto gratuit - și tind sa apar pe cei care o iau in fre ...
-
Trump va cere la Forumul Economic Mondial protejarea proprietăților: "Oamenii stau în case nu în corporații"
Președintele SUA, Donald Trump, a scris pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, ca „va lua masuri pentru a int ...
-
Campania: luați-i lui Harpalete (h)avion!
Fenta de PR cu inzapezirea hurdubaiei Spartacus a prins la romani. Milioane de imagini pregatite de dinainte au invadat ...
-
Capitalism 2.0: Singura cale prin care America năucă de astăzi se mai poate salva. De aici și ura vizibilă față de Europa, care stă mult mai bine
Dupa Malta, lumea s-a deschis total. Începea globalizarea. Optimiști precum Fukuyama vedeau „sfarșitul istor ...
-
Să descifrăm ce se întâmplă în aceste zile în Iran
Ce se intampla zilele acestea in Iran poate fi rezumat cat se poate de simplu: Iranul aflat sub sancțiuni internaționale ...
-
Cursa către nimic ...
Statisticile europene dau romanii pe primul loc la gradul de raspandire a proprietații individuale asupra locuințelor fa ...
-
Cine este cârtița CIA care l-a trădat pe Maduro
Forța de extracție a lui Maduro a beneficiat de informații de mare acuratețe furnizate de un responsabil de rang inalt d ...
-
Analfabetul economic!
„Acest impozit reprezinta, de fapt, contribuția proprietarilor de case, de apartamente, la bugetul local, pentru c ...
-
Soluția "Venezuela" în ecuația globală a rezervelor de petrol
Venezuela și-a naționalizat producția de țiței. Dar la fel au procedat și Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite. De ce ...
-
Venezuela este începutul noii ordini mondiale
Prin preluarea controlului asupra celor mai mari zacaminte de petrol cunoscute pana in acest moment, prețul petrolului n ...
-
Vreți să vă traduc cazul Maduro?
Cand o țara are armata, servicii, garzi, antiaeriana și totuși nu vezi nici macar o reacție simbolica, nu te uiți la o c ...
-
Să înțelegem ce vrea să zică „narco-stat". Adică Venezuela
Sigur ați vazut uriașul succes Netflix „Narcos" right? Adica sigur. Normal. Bun. Amintiți-va momentul in care Pabl ...
-
Dacă vrei să ai noroc în viață
Mi-am trait viata destul de intens si la un nivel destul de ridicat pentru a fi deja cam blazat in legatura cu eveniment ...
-
La rece, câteva scenarii despre extragerea lui Maduro:
1. Venezuela este singura țara din America Latina unde opereaza China, Iran și Rusia. Chinezii au preluat controlul unor ...
-
"Spovedania unui învins". Atacarea Venezuelei consfințește de fapt înfrângerea SUA pe frontul ucrainean
Motto: Deasupra oricarui puț de petrol se afla un stat terorist. (Veche vorba americana) Acest proverb este, de fapt, o ...
-
Atacul asupra Venezuelei și răpirea lui Maduro. O acțiune ilegală întreprinsă fără acordul celor 3 mari lideri mondiali: Xi, Putin, Trump
În urma tuturor declarațiilor de astazi, am ramas la opinia pe care mi-am format-o inca de dimineața, anume ca ace ...
-
Șapte scenarii post-venezuelene
Donald Trump nu a ascuns niciun moment ca vrea sa-l inlature pe Nicolas Maduro de la putere. Procurorii americani l-au a ...
-
Vreau să ascult "Rapsodia română", nu marșul feldmareșalului austriac!
Iata ca și concertul de Anul Nou de la Viena a devenit un circ și o tribuna pentru propagarea "valorilor" progresismului ...
-
Predicții și riscuri geopolitice digitale în 2026
Preconizez ca in cazul Romaniei internetul tinde sa se fragmenteze intr-o bula naționala controlata și mai mult de Cyber ...
-
Geneza monstrului neomarxist. Legile fără oameni ale domnului Bolojan
Ceea ce traim astazi nu e doar o criza politica sau economica. Este o mutație mai adanca, aproape invizibila: dispariția ...
-
Rachetele Oreshnik cu capacitate nucleară au intrat în serviciu activ
Aceasta replica ii este atribuita, de cele mai multe ori, lui Otto von Bismarck, celebrul „Cancelat de Fier" al Ge ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu