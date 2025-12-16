Scandalul leprei: SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie

SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie, scrie jurnalistul Ion Novăcescu pe blogul său. Patroana a declarat că reprezntanții SPA-ului nu au informat-o despre starea de sănătate a celor două surori, confirmate cu lepră în 11 decembrie 2025.

Mai mult decât atât, persoana responsabilă de la SPA i-a transmis, în scris, că cele două surori lipsesc pentru că sunt infectate cu virusul gripei. Clienta a cerut expres, în data de 6 septembrie, o programare la una dintre cele două surori infectate, care au, în cadrul SPA-ului, numele de cod: April și Sri. Cei de la SPA i-au spus că, din păcate, ambele suferă de gripă dar că poate fi programată la alte maseuze indoneziene.

Clienta a acceptat să fie programată la masaj, în 7 decembrie, la ora 18:15. Femeia s-a dus la programare și i s-a făcut masaj pentru care a plătit bani mulți. "Redau, mai jos, corespondența cu această femeie, a cărei identitate o protejez", scrie jurnalistul:

„Salut.

Să știi că in 7 decembrie când am fost ultima oară la masaj la ThaiCo, am întrebat de o maseuză pe care eu o preferam. Și mi-au spus că este in concediu medical cu gripă. Deci, la spa nu era.

Intuiesc că ea era la infecțioase sau acasă așteptând rezultatul de la testări.

Însă, revoltător pt mine ca și client este faptul că deși a apărut in media problema, clienții nu au fost contactați. Dacă nu aflam din media? Dacă sunt purtătoare? Dacă nu merg din proprie inițiativa pt. a face testarea?

Înțeleg că nu era un aspect pe care il puteau controla 100% înainte de rezultat.

Sper că după fiecare revenire a angajaților din Bali, Thailanda etc sunt supuse testelor înainte de a intra în colectivitate.

Însă, nu au nicio scuză pentru lipsa de contact, de oferirea de informații, de recomandare pt testări după ce s-a concretizat rezultatul și știm că ne confruntăm cu lepră. Nici ei, nici autoritățile."

RESPONSABILITATEA, COMUNICAREA și TRANSPARENȚA sunt valori fundamentale în activitatea unui prestator de servicii către public dar și în relația cu autoritățile sanitare și de aplicare a legii.

Chestiunea esențială, care poate avea caracter penal, și care trebuie să fie lămurită de autorități în ancheta pe care o fac este următoarea:

Când au aflat reprezntanții SPA-ului ThaiCo că angajatele lor s-au dus la spital ca să se testeze de posibila infectare cu lepră?

ESTE VITAL SĂ AVEM ÎN VEDERE FAPTUL CĂ MAMA CELOR DOUĂ SURORI A FOST DIAGNOSTICATĂ CU LEPRĂ ÎN 27 OCTOMBRIE 2025.

Din 27 octombrie până în 26 noiembrie, când surorile au mers să se testeze la spital, sunt 30 de zile în care cele două surori au comunicat cu mama lor și au aflat de acest diagnostic.

Când au mers la spital aveau semnele leprei pe mâini, probabil.

Cele două surori au informat conducerea ThaiCo despre confirmarea leprei la mama lor?

Reprezentanții ThaiCo au sesizat semnele apărute pe mâinile angajatelor? Acesta a fost motivul pentru care le-au trimis acasă?

Acestea sunt motive întemeiate, esențiale, pentru ca autoritățile sanitare să afle răspunsul la întrebarea:

Când au aflat reprezntanții SPA-ului ThaiCo că angajatele lor s-au dus la spital ca să se testeze de posibila infectare cu lepră?

Răspunsul la această întrebare va stabili dacă s-a comis premeditat o infracțiune.

Să sperăm că nu s-a întâmplat așa aceva și a fost doar specifica indolență românească și un comportament ascuns al celor două surori.

Totuși, autoritățile sunt obligate să ne ofere răspunsul la această întrebare.

Codul Penal al României - Infracţiuni contra sănătăţii publice

Zădărnicirea combaterii bolilor

Art. 352.

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Voi monitoriza acest caz de importanță vitală pentru Cluj și comunitatea clujeană în numele interesului public și al responsabilității jurnalistice.

Așa după cum i-am precizat doamnei prefect al județului Cluj, Maria Forna, astăzi, luni, 15 decembrie 2025, un jurnalist nu este purtătorul de cuvânt al autorităților, ci este obligat să cerceteze, să documenteze și să informeze publicul, riguros și obiectiv, pe baza probelor și a indiciilor evidente.