Scandalul leprei: SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie
Postat la: 16.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie, scrie jurnalistul Ion Novăcescu pe blogul său. Patroana a declarat că reprezntanții SPA-ului nu au informat-o despre starea de sănătate a celor două surori, confirmate cu lepră în 11 decembrie 2025.
Mai mult decât atât, persoana responsabilă de la SPA i-a transmis, în scris, că cele două surori lipsesc pentru că sunt infectate cu virusul gripei. Clienta a cerut expres, în data de 6 septembrie, o programare la una dintre cele două surori infectate, care au, în cadrul SPA-ului, numele de cod: April și Sri. Cei de la SPA i-au spus că, din păcate, ambele suferă de gripă dar că poate fi programată la alte maseuze indoneziene.
Clienta a acceptat să fie programată la masaj, în 7 decembrie, la ora 18:15. Femeia s-a dus la programare și i s-a făcut masaj pentru care a plătit bani mulți. "Redau, mai jos, corespondența cu această femeie, a cărei identitate o protejez", scrie jurnalistul:
„Salut.
Să știi că in 7 decembrie când am fost ultima oară la masaj la ThaiCo, am întrebat de o maseuză pe care eu o preferam. Și mi-au spus că este in concediu medical cu gripă. Deci, la spa nu era.
Intuiesc că ea era la infecțioase sau acasă așteptând rezultatul de la testări.
Însă, revoltător pt mine ca și client este faptul că deși a apărut in media problema, clienții nu au fost contactați. Dacă nu aflam din media? Dacă sunt purtătoare? Dacă nu merg din proprie inițiativa pt. a face testarea?
Înțeleg că nu era un aspect pe care il puteau controla 100% înainte de rezultat.
Sper că după fiecare revenire a angajaților din Bali, Thailanda etc sunt supuse testelor înainte de a intra în colectivitate.
Însă, nu au nicio scuză pentru lipsa de contact, de oferirea de informații, de recomandare pt testări după ce s-a concretizat rezultatul și știm că ne confruntăm cu lepră. Nici ei, nici autoritățile."
RESPONSABILITATEA, COMUNICAREA și TRANSPARENȚA sunt valori fundamentale în activitatea unui prestator de servicii către public dar și în relația cu autoritățile sanitare și de aplicare a legii.
Chestiunea esențială, care poate avea caracter penal, și care trebuie să fie lămurită de autorități în ancheta pe care o fac este următoarea:
Când au aflat reprezntanții SPA-ului ThaiCo că angajatele lor s-au dus la spital ca să se testeze de posibila infectare cu lepră?
ESTE VITAL SĂ AVEM ÎN VEDERE FAPTUL CĂ MAMA CELOR DOUĂ SURORI A FOST DIAGNOSTICATĂ CU LEPRĂ ÎN 27 OCTOMBRIE 2025.
Din 27 octombrie până în 26 noiembrie, când surorile au mers să se testeze la spital, sunt 30 de zile în care cele două surori au comunicat cu mama lor și au aflat de acest diagnostic.
Când au mers la spital aveau semnele leprei pe mâini, probabil.
Cele două surori au informat conducerea ThaiCo despre confirmarea leprei la mama lor?
Reprezentanții ThaiCo au sesizat semnele apărute pe mâinile angajatelor? Acesta a fost motivul pentru care le-au trimis acasă?
Acestea sunt motive întemeiate, esențiale, pentru ca autoritățile sanitare să afle răspunsul la întrebarea:
Când au aflat reprezntanții SPA-ului ThaiCo că angajatele lor s-au dus la spital ca să se testeze de posibila infectare cu lepră?
Răspunsul la această întrebare va stabili dacă s-a comis premeditat o infracțiune.
Să sperăm că nu s-a întâmplat așa aceva și a fost doar specifica indolență românească și un comportament ascuns al celor două surori.
Totuși, autoritățile sunt obligate să ne ofere răspunsul la această întrebare.
Codul Penal al României - Infracţiuni contra sănătăţii publice
Zădărnicirea combaterii bolilor
Art. 352.
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.
Voi monitoriza acest caz de importanță vitală pentru Cluj și comunitatea clujeană în numele interesului public și al responsabilității jurnalistice.
Așa după cum i-am precizat doamnei prefect al județului Cluj, Maria Forna, astăzi, luni, 15 decembrie 2025, un jurnalist nu este purtătorul de cuvânt al autorităților, ci este obligat să cerceteze, să documenteze și să informeze publicul, riguros și obiectiv, pe baza probelor și a indiciilor evidente.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Directorului Portului Constanța i se pregătește un loc călduț tot la stat!
Lui Mihai Teodorescu, director la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i s-a pregatit un loc calduț l ...
-
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent doua contracte pentru activitați de consultanța, in valoare totala de ...
-
Dan Diaconescu despre judecătoarea Raluca Moroșanu: „Eu o știu cel mai bine din toată România. Mi-a dat cinci ani și jumătate" VIDEO
Raluca Moroșanu este judecatoarea din completul Curții de Apel București care, in martie 2015, a decis condamnarea lui D ...
-
Gaura neagră a Inteligenței Artificiale: Cum se finanțează reciproc cu zeci de miliarde de dolari principalele companii ale Big Tech
Recentul boom al IA este impulsionat de finanțarea circulara, in cadrul careia cateva companii mari, printre care Nvidia ...
-
Mel Gibson susține că secretul Giulgiului a fost ascuns timp de secole: „Au îngropat adevărul. O mușamalizare la nivel global"
Cand Mel Gibson vorbește despre credința, o face nu ca un observator ocazional, ci ca cineva care a petrecut ani de zile ...
-
DOCUMENT INCENDIAR: Armata Cibernetică a Rusiei a desfășurat un război informatic asupra SUA și aliaților NATO inclusiv România
Armata Cibernetica a Rusiei, dezvaluita intr-un document oficial publicat de SUA care face un rechizitoriu recent al jus ...
-
Document incendiar! Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
Raportul intocmit de judecatorul-raportor Elena-Simina Tanasescu in dosarul privind sesizarea Înaltei Curți de Cas ...
-
Profesor universitar din Franța: "Nicușor Dan nu are diplomă de Licență"
Informația a fost dezvaluita de Horea Mihai Badau, profesor universitar in Franța. Acesta a obținut un raspuns oficial d ...
-
Cum și-au obținut frații Tate libertatea. Rolurile jucate de Victor Ponta, Marcel Ciolacu și de alegerile prezidențiale anulate în poveste. Anchetă amplă a New York Times
Andrew Tate și fratele sau, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosfera", au fost eliberați din R ...
-
DIICOT dă lovitura în dosarul "Fabrica de moșteniri": Notari, executori, administratori și interpuși care luau casele bătrânilor, trimiși în judecată
Anchetatorii DIICOT Constanța au finalizat una dintre cele mai complexe cauze de criminalitate organizata din ultimii an ...
-
Contracte cu România și achiziții militare suspendate la NATO după dezvăluiri despre mită de milioane de euro și influență în interiorul agenției NSPA
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) se afla in centrul uneia dintre cele mai ample investigații de corupție ...
-
GENEZA RĂULUI: Cum algoritmii oligarhilor americani pregătesc sfârșitul democrației
"La inceput era Cuvantul, și Cuvantul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvantul". Așa incepe Evanghelia dupa Ioan. Ce es ...
-
Ca sa înțelegem de ce Putin continuă războiul și de ce vrea sa reînființeze NovaRassiya despre care tot pomenește
Poate ca mulți s-au mirat de ce anual foarte multi evrei, in jur de 25-30.000 fac un soi de pelerinaj in inima Ucrainei. ...
-
O amantă de ministru a băgat o țară întreagă în rahat. La propriu și la figurat
Pentru cei care sunt inca sceptici vizavi de faptul ca un singur act marunt de corupție poate nenoroci o țara intreaga, ...
-
Dezvăluiri-bombă în WSJ - "Faceți bani, nu război": planul real al lui Trump și Putin pentru Ucraina
Trei oameni de afaceri puternici - doi americani și un rus - s-au aplecat asupra unui laptop in Miami Beach luna trecuta ...
-
Presa ucraineană: Mesajele americanilor pentru Zelenski cu percheziții la șeful lui de cabinet
SUA profita de perchezițiile din biroul șefului de cabinet al lui Vladimir Zelenski, Andrei Yermak, pentru a transmite u ...
-
Fraudă de milioane de euro cu fonduri europene alocate reabilitării unor clădiri din învățământ
Primaria municipiului Focșani a semnat in data de 15.04. 2022 Contractul de Finanțare pentru proiectul european „C ...
-
Secretul influenței lui Jeffrey Epstein: de ce milionarii și liderii lumii nu-i puteau spune 'nu'
A fost unul dintre momentele importante din Washington in 2019. Toate privirile erau indreptate spre fostul avocat al lu ...
-
Austeritatea Regimului BoloDan este impusă prin PNRR. Banii ajung să fie spălați prin Ucraina pentru mafia de la Bruxelles
Marionetele Bruxelles-ului de la noi din țara vand naivilor basme despre „necesitatea" taierilor salariale, taxelo ...
-
Ei plănuiesc în mod deliberat să ne omoare de foame. Și iată care e planul în mod explicit!
Motivul pentru care prețurile energiei și alimentelor sunt in creștere, iar aprovizionarea cu alimente devine din ce in ...
-
CJ Vrancea a balastat 4 drumuri comunale cu prețuri de autostradă, între 96,313 euro și 313,230 euro /km
"24. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de int ...
-
Fiul lui Tudorel Toader, denunțat de studente pentru hărțuire sexuală. Una a cedat și a făcut sex de două ori cu profesorul după care s-a îmbătat o săptămână
Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universitații „Cuza" (UAI ...
-
Pactul Witkoff-Dimitriev: Ultimile dezvăluiri despre planul de pace din Ucraina elaborat direct în limba rusă și doar tradus în engleză
Un plan de pace controversat in 28 de puncte, elaborat in secret de oficiali americani apropiați de Donald Trump și omol ...
-
The Telegraph: Disperat de scandalul de corupție, Zelenski semnează contracte scandaloase de armament pe care Ucraina nu și le poate permite
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe fondul unui scandal masiv de corupție care ii implica pe susținatorii sai, ...
-
Consiliul de administrație de la o companie strategică a fost numit direct de ministrul Economiei Radu Miruță. Trei din cinci membri sunt oameni cu carnet de partid USR
Într-o postare din data de 28 iulie, Senatorul de Dolj Marian Vasile a facut urmatoarea declarație: „La Avio ...
-
Banca Națională a analizat peste 66.000 de produse și ne spune cum au transferat magazinele creșterea de TVA în coșul românilor
Majorarea Taxei pe Valoarea Adaugata s-a transmis in prețuri aproape integral, dar cu diferențe mari intre alimente și p ...
-
Manipularea pietei de capital: Trump a cumpărat acțiuni în valoare de peste 80 milioane dolari la companii care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative in valoare de cel puțin 82 de milioane de dola ...
-
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Nicolae Ceaușescu a fost la un pas de a provoca un razboi intre Romania Socialista și Uniunea Sovietica. Și asta dupa ce ...
-
Cel mai monstruos scandal: Plata CASS la pensii ar putea fi neconstituțională!
Intrarea in vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, la data de 28 iulie 2025, a reactivat una ...
-
Ingineria "Apartamentul": O judecătoare CCR a primit locuință de protocol după ce și-a donat casa si a zis ca n-are unde sa stea. Este fostă consilieră medaliată a lui Ionannis
Mihaela Ciochina, actual judecator la Curtea Constituționala a Romaniei, a donat singurul sau apartament din București i ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu