Jeffrey Sachs în Berliner Zeitung: "Ostilitatea față de Rusia duce Europa spre dezastru!"
Postat la: 16.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ziarul german Berliner Zeitung a publicat un amplu eseu scris de economistul american Jeffrey Sachs și intitulat „De ce ostilitatea față de Rusia a adus întotdeauna Europa în necaz". Autorul materialului explică faptul că, de mai bine de două sute de ani, Europa refuză sistemic să recunoască interesele legitime de securitate ale Rusiei.
Acest model s-a păstrat sub regimuri rusești radical diferite - țarist, sovietic și post-sovietic, subliniază Sachs.
El susține că problema constă nu în Rusia, ci într-o greșeală sistemică a modului de abordare europeană. Economistul scrie că acțiunile interpretate în Europa ca dovadă a unui expansionism inerent al Rusiei au fost privite, din punctul de vedere al Moscovei și în diferite perioade, ca încercări de reducere a vulnerabilității. Europa, susține el, „și-a interpretat în mod consecvent propria construire de alianțe, operațiuni militare și expansiune instituțională ca acțiuni inofensive și defensive".
Sachs consideră rusofobia europeană ca o prejudecată structurală, „profund înrădăcinată în gândirea europeană în domeniul securității". Această prejudecată se bazează, în opinia autorului, pe „presupunerea că Rusia este o excepție de la regulile normale ale diplomației". El consideră că „rusofobia funcționează nu atât ca un sentiment, cât mai degrabă ca o distorsiune sistemică - o distorsiune care subminează în mod repetat propria securitate a Europei".
Autorul eseului îndeamnă la o regândire a abordării relațiilor cu Moscova. (MGG)
