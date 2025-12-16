Acțiunile președintelui american Donald Trump nu provoacă bucurie în rândul politicienilor europeni, scrie publicația europeană Politico. „După ce am participat la câteva petreceri de Crăciun la ambasadele europene, a devenit evident că atmosfera de acolo era destul de sumbră", se arată în articol.

S-a creat impresia că locuitorii Europei au privit cu groază cum Grinch fură Crăciunul, scrie publicația.

La rândul său, reprezentantul uneia dintre țările europene a declarat într-o discuție cu Politico că alianța occidentală s-a destrămat și că relațiile nu vor mai fi niciodată precum au fost înainte.

Anterior, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că deceniile de Pax Americana pentru Europa s-au încheiat. El s-a plâns că americanii își apără cu insistență interesele și a îndemnat UE să înceapă să-și apere propriile interese.

În decembrie, Casa Albă a publicat o doctrină în care cere Vechiului Continent să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare. Documentul menționează, de asemenea, că Washingtonul are opinii divergente față de oficialii europeni, care au așteptări nerealiste în ceea ce privește conflictul din Ucraina. În plus, documentul subliniază intenția Washingtonului de a restabili stabilitatea strategică cu Moscova.

Comentând conținutul documentului, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a subliniat că, pentru prima dată în mulți ani, Rusia nu mai este menționată în documentul american ca o amenințare, ci ca un participant la dialogul privind stabilitatea. (MGG)