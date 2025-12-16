O structură gigantică descoperită sub Insulele Bermude: Este diferită de orice altceva de pe Pământ
Postat la: 16.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Dincolo de misterul din Triunghiul Bermudelor, iată că acum cercetătorii de la Institutul Carnegie din Washington și Universitatea Yale din Statele Unite au făcut o descoperire neobișnuită în regiune. Experții au găsit o structură gigantică aflată sub Insulele Bermude, diferită de orice altceva de pe Pământ. Noul studiu apărut recent în revista Geophysical Research Letters dezvăluie un strat gros de peste 19 kilometri de rocă, care ar putea explica de ce Bermudele par să plutească deasupra oceanului înconjurător.
Cel mai nou mister din Atlanticul de Nord se află sub acest arhipelag enigmatic. Oamenii de știință au descoperit un strat de rocă straniu, gros de 20 de kilometri, sub scoarța oceanică de sub Bermuda. Acest nivel de grosime nu a mai fost văzut niciodată în niciun alt strat similar la nivel mondial, potrivit Live Science.
„De obicei, aveți baza scoarței oceanice și apoi ar fi de așteptat să fie mantaua", a declarat autorul principal al studiului, William Frazer, seismolog la Carnegie Science din Washington D.C. „Dar în Bermuda, există acest alt strat care este plasat sub scoarță, în placa tectonică pe care se află insulele."
Deși originea acestui strat nu este complet clară, ar putea explica un mister în desfășurare despre Bermude, a declarat Frazer. Insula se află pe un umflătură oceanică, unde scoarța oceanică este mai înaltă decât împrejurimile sale. Însă nu există dovezi ale vreunei activități vulcanice continue care să fi creat acea umflătură - ultima erupție vulcanică cunoscută a insulei a avut loc acum 31 de milioane de ani.
Descoperirea noii „structuri" gigantice sugerează că ultima erupție ar fi putut injecta rocă de mantă în scoarță, unde a înghețat pe loc, creând ceva asemănător unei plute care ridică fundul oceanului cu aproximativ 500 de metri.
Insulele Bermude au avut mult timp o reputație de mister, în mare parte din cauza Triunghiului Bermudelor, o zonă dintre arhipelag, Florida și Puerto Rico, unde un număr presupus neobișnuit de nave și aeronave au dispărut. Adevăratul mister, însă, este de ce există umflarea oceanică a insulelor Bermude.
Se crede că lanțurile insulare, cum ar fi Hawaii, există din cauza punctelor fierbinți din mantă, care sunt locuri din mantă unde materialul fierbinte se ridică, creând activitate vulcanică. În punctul în care punctul fierbinte întâlnește scoarța, fundul oceanului se ridică adesea. Dar când mișcarea tectonică alunecă scoarța departe de acel punct fierbinte, umflarea oceanică se diminuează de obicei.
„Umflarea vulcanică din Bermuda nu s-a diminuat, în ciuda celor 31 de milioane de ani de inactivitate vulcanică de acolo", a spus Frazer. Există o dezbatere cu privire la ce se întâmplă în mantaua de sub insulă, dar nu au loc erupții la suprafață.
Frazer și co-autorul studiului, Jeffrey Park, profesor de științe ale Pământului și planetare la Universitatea Yale, au folosit înregistrări de la o stație seismică din insulele Bermude ale unor cutremure mari îndepărtate din întreaga lume pentru a obține o imagine a Pământului până la aproximativ 50 km sub Bermude. Ei au examinat locurile în care undele seismice ale acestor cutremure s-au schimbat brusc. Acest lucru a dezvăluit stratul neobișnuit de gros de rocă, care este mai puțin dens decât celelalte roci din jurul său.
Descoperirile lor au fost publicate pe 28 noiembrie în revista Geophysical Research Letters. „Încă există acest material rămas din zilele vulcanismului activ de sub Bermude, care ajută la menținerea potențială a acestei zone de înalt relief din Oceanul Atlantic", a declarat Sarah Mazza, geolog la Smith College din Massachusetts, care nu a fost implicată în lucrare.
Cercetările proprii ale lui Mazza asupra istoriei vulcanice a insulelor Bermuda au descoperit că tipurile de lavă de acolo au un conținut scăzut de silice minerală, ceea ce este un semn că provin din roci bogate în carbon.
Examinarea variațiilor moleculelor de zinc din probele din Bermuda de către Mazza, publicată în septembrie în revista Geology, a constatat că acest carbon provine din adâncul mantalei.
Probabil a fost împins acolo pentru prima dată când s-a format supercontinentul Pangea, acum între 900 și 300 de milioane de ani, a spus Mazza. Acest lucru este diferit de ceea ce se observă pe insulele formate în puncte fierbinți din oceanele Pacific sau Indian, a adăugat ea. Această diferență se poate datora faptului că Atlanticul, care s-a deschis când Pangea s-a desprins, este un ocean tânăr în comparație cu oceanele Pacific sau Indian, care se aflau la marginile Pangeei.
„Faptul că ne aflăm într-o zonă care anterior a fost inima ultimului supercontinent este, cred, o parte din povestea motivului pentru care acest lucru este unic", a spus ea. Frazer examinează acum alte insule din întreaga lume pentru a afla dacă există straturi similare cu cel găsit sub Bermuda sau dacă arhipelagul este cu adevărat unic.
