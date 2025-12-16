Directorului Portului Constanța i se pregătește un loc călduț tot la stat!

Lui Mihai Teodorescu, director la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i s-a pregătit un loc călduț la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA. Timp de aproximativ 2 ani, Mihai Teodorescu a fost menținut în funcție cu încălcarea tuturor prevederilor legale, fără ca nimeni să sesizeze ceva. Misiunea lui Teodorescu a fost aceea de a da pe goarnă câțiva dintre politicienii locali care doreau să facă afaceri în Portul Constanța.

În afară de marele dosar de corupție, Mihai Teodorescu nu s-a remarcat cu nimic din postura de director al Portului Constanța. Ba mai mult, a fost directorul cu 0 absorbție de fonduri europene. Mihai Teodorescu, încă directorul Administrației Porturilor Maritime Constanța, se pregătește să părăsească această funcție, ceea ce ar fi cel mai frumos cadou de Crăciun pentru angajații Companiei. Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Transporturilor, plecarea lui Mihai Teodorescu din funcția de director nu are legătură cu prestația jalnică în acest post sau pentru că nu a reușit să depună nici măcar un proiect pe fonduri europene, ci pentru că și-a încheiat misiunea, aceea de a da pe goarnă politicienii hrăpăreți din Constanța. Și mai pleacă pentru că i s-a găsit un loc călduț la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA.

Mihai Teodorescu se pare că este supercalificat în toate domeniile. Absolvent al Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară în anul 2009, Mihai Teodorescu nu a activat niciodată în domeniu, fiind uns cu funcții de conducere prin București, sub aripa ocrotitoare a Gabrielei Firea. În septembrie 2018, Teodorescu a fost numit director executiv al Direcției Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București. În paralel, era și președinte al Consiliului de Administrație la Compania Municipală Eco Igienizare București, companie înființată de edilul Gabriela Firea pentru servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

În februarie 2022, ministrul Sorin Grindeanu a decis să îl plaseze în Consiliul de Administrație al Metrorex, companie deținută de Ministerul Transporturilor. Totodată, Teodorescu a fost angajat pe funcția de director executiv la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, chiar dacă nu avea nici o tangență cu domeniul naval. Ulterior, în februarie 2024, a fost uns pe funcția de director general al Portului Constanța. Interesant este că deși PSD Constanța ar fi trebuit să dea numele directorului general, Sorin Grindeanu a ignorat total organizația de la Constanța și a pus pe cine a dorit el.

Deși nu avea nicio pregătire în domeniul naval, Mihai Teodorescu a fost trimis în Portul Constanța cu un singur scop: să îi scoată la suprafață pe politicienii constănțeni care voiau să tragă sforile în Portul Constanța. Om al Serviciilor, Mihai Teodorescu și-a jucat perfect rolul și a turnat tot. Acum că misiunea lui aproape că s-a terminat, Mihai Teodorescu se pregătește să ocupe un loc în cadrul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, unde probabil serviciile au nevoie de cineva care să le șoptească în ureche ceea ce se petrece acolo. În ceea ce privește viitorul director al Portului Constanța, acesta va fi trimis de la București și că niciun constănțean nu va ocupa această funcție.