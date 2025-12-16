DNA face descinderi la un fost ministru al Transporturilor care ar fi încercat să îl mituiască pe șeful RAR
Postat la: 16.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Percheziții DNA, marți dimineață, la fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, din perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea. Potrivit unor surse judiciare, descinderile au loc și la un om de afaceri, într-un dosar ce vizează dare de mită și complicitate la dare de mită.
Sursele citate indică faptul că mita ar fi fost sub forma unui comision de 6-7% dintr-un contract-cadru în valoare de 23 de milioane de lei, suma fiind destinată directorului Registrului Auto Român. Alexandru-Răzvan Cuc și omul de afaceri ar urma să fie aduși cu mandate la structura centrală a DNA pentru audieri.
Alexandru-Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în mai multe guverne PSD, ocupând funcția în perioada 2017-2019, în timpul conducerii partidului de către Liviu Dragnea. Mandatele sale au fost marcate de controverse legate de marile proiecte de infrastructură, întârzieri în construcția de autostrăzi și tensiuni repetate cu specialiști din domeniu.
Fostul ministru s-a aflat de-a lungul timpului și în atenția publică în contextul unor anchete și investigații de presă privind managementul companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, fără ca până acum să existe o trimitere definitivă în judecată în aceste cazuri.
