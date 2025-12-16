Ciprian Ciucu anunță dezastrul găsit după Nicușor Dan la Primăria Capitalei: STB în insolvență, Termoenergetica e praf, datorii uriașe, blocaje!

Noul primar general, Ciprian Ciucu, anunță că, imediat după momentul în care a câștigat alegerile, a găsit la Primăria Capitalei datorii de miliarde de lei.

"În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei", a explicat noul primar general.

"Ca să reabilitezi Piaţa Lahovari, de exemplu, e nevoie de bani. Şi eu încep anul cu 20 de milioane de lei. Bani cu care poţi să anvelopezi o scară de bloc, ca să avem o idee", a explicat primarul general. Ciucu a găsit la Primăria Capitalei datorii de miliarde de lei. STB este în insolvență. "Ştiam problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave", spune noul primar general

"S-au acumulat datorii peste ani, la Termoenergetica, 1,2 miliarde avem datorii la STB şi nu vreau să mă duc cu mâna întinsă la Guvern (...). Lucrurile sunt mult prea grave şi dacă nu găsim soluţie - insolvenţă. Insolvenţă a STB. Va trebui să găsim rapid o soluţie. Dacă nu, asta e viaţa. Eu am venit aici să fac treabă. Şi insolvenţa poate însemna că nu se mai acumulează datorii suplimentare şi reorganizarea pe baze solide. Voi căuta soluţii semnificative, ca să degrevăm STB de o datorie de 1,2 miliarde de lei", a promis Ciucu.

"Voi lua măsurile corecte, care nu vor fi populare, pentru că vreau să folosesc aceşti doi ani şi jumătate să pun bazele pentru un Bucureşti care să se poată dezvolta ulterior. Vor fi şi restructurări, nu se poate doar să ceri bani, fără să schimbi nimic. Vor fi tăieri. Sunt zone care se dublează. Adică ai şi administraţie, ai şi companie municipală. Voi face o analiză de coerenţă şi voi vedea ce va rămâne şi ce nu va rămâne. Voi fi foarte transparent, voi explica fiecare pas, nu o să răspund la telefoane, dar ne-a ajuns cuţitul la os. Dacă nu facem acum, nu se va mai face niciodată", a avertizat Ciucu.