Automobile electrice: s-a obținut certificarea pentru producția de masă a unei baterii care se încarcă într-un timp ireal de scurt

O baterie revoluționară, VarEVolt din Marea Britanie, a obținut recent certificarea pentru producția de masă, oferind o capacitate de încărcare completă într-un timp impresionant de doar 18 secunde. Dezvoltată de RML Group, această baterie destinată vehiculelor electrice este considerată una dintre cele mai avansate de pe piață la nivel global.

Certificarea Conformity of Production, obținută pe 2 iunie 2025, confirmă că VarEVolt îndeplinește standardele necesare pentru fabricația pe scară largă. Remarcabilă prin densitatea sa de putere și capacitatea de a furniza energie rapid, bateria VarEVolt are un rating C de 200, ceea ce permite încărcarea sau descărcarea completă într-un interval record de 18 secunde. Aceasta se dovedește a fi o diferență semnificativă comparativ cu alte baterii, cum ar fi cele ale modelului Porsche Taycan, care au un rating C de 4-5 și necesită 12-15 minute pentru o încărcare completă.

Michael Mallock, membru al consiliului de administrație RML, a subliniat capacitatea bateriei de a „elibera rapid toată energia," oferind o putere de 6 kilowați per kilogram, ceea ce o face ideală pentru vehiculele de înaltă performanță, precum mașinile electrice sau hibride. Tehnologia este deja în uz, fiind integrată în modele precum Czinger 21C, un hypercar hibrid care îmbină un motor pe benzină cu unul electric, alimentat de bateria VarEVolt.

Deși producția acestor baterii are loc momentan în cantități limitate, certificarea deschide oportunități pentru extinderea către producătorii de volum. Paul Dickinson, directorul executiv al RML Group, a menționat versatilitatea modulară a bateriei care permite personalizare pentru a răspunde nevoilor diferitelor vehicule electrice, fie că se pune accent pe autonomie, pe putere, sau pe un echilibru între cele două.

RML explorează și dezvoltarea unui pachet de conversie pentru modele clasice, cum ar fi LaFerrari sau McLaren P1, ceea ce ar putea înlocui bateriile originale cu versiuni moderne, crescând autonomia și, acolo unde este posibil, oferind o putere de până la opt ori mai mare. Evoluția acestei tehnologii, alimentată de inovațiile RML Group, ar putea accelera adoptarea vehiculelor electrice de înaltă performanță, reducând una dintre cele mai mari provocări tehnologice: timpul de încărcare.