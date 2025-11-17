Fatete dentare din zirconiu sau ceramica pentru un aspect natural?

Fațetele dentare se aplică pe partea vizibilă a dinților pentru a îmbunătăți aspectul estetic al acestora. Seamănă cu niște foițe subțiri. Se realizează în laborator, fiind complet personalizate pentru forma, dimensiunea și nuanța la care visezi. Scopul lor este de a corecta discromiile dentare, fisurile ușoare, dinții cu malpoziții ușoare și diastemele. Vrei fațete dentare naturale ? Citește mai departe pentru a vedea care sunt principalele opțiuni.

Fațete dentare din zirconiu

Știai că oxidul de zirconiu este un material apreciat de medicii din toată lumea? Fiind un material rezistent și biocompatibil, acesta este folosit intens ca material pentru lucrările dentare. Iată avantajele cu care se diferențiază:

· Rezistență superioară: Pentru că are o rezistență foarte bună, zirconiul este recomandat chiar și în cazul pacienților cu bruxism sau celor cu ocluzie puternică;

· Durată mare de viață: Dacă sunt îngrijire corespunzător, așa cum recomandă echipa medicală, fațetele dentare rezistă ani buni;

· Biocompatibilitate ridicată: Zirconiul nu provoacă alergii și nu se decolorează în timp. Teoretic, nu ar trebui să ai probleme cu gingiile;

· Potrivite pentru dinții deteriorați: Dacă dinții au smalțul deteriorat, zirconiul ar putea fi o alegere mai bine.

Fațete dentare din ceramică

Poți beneficia de fațete dentare din ceramică la LLL Dental. Unii le spun fațete din porțelan sau fațete din ceramică presată. Oricum le-am spune, acestea sunt apreciate în mod deosebit pentru estetică și capacitatea de a imita smalțul natural al dinților. Ceramica are o transluciditate aparte. Iată avantajele:

· Aspect natural: Se recomandă celor care pun mare accent pe naturalețe și aspect estetic, mai ales în zona frontală;

· Material subțire: Ceramica este subțire și, în unele cazuri, permite aplicarea fațetelor fără șlefuirea dinților;

· Rezistență bună: Fațetele din zirconiu sunt mai rezistente, dar asta nu înseamnă că cele din ceramică nu sunt durabile. Au nevoie de întreținere corespunzătoare;

· Confort și adaptate: Ceramica este un material foarte neted. Îți va fi foarte ușor să îți îngrijești dinții. Plus că nu reține placa bacteriană și nu se pătează.

Când se recomandă fațetele dentare?

Mulți își doresc fațete dentare, iar motivul este unul cât se poate de evident – estetica. Uită-te în jur! Se promovează zâmbetele frumoase. Astfel, fațetele sunt recomandate atunci când

· Dorești să-ți îmbunătățești estetica zâmbetului;

· Ai dinții pătați, fracturați sau ușor ciobiți;

· Ai dinți cu forme neregulate;

· Vrei un zâmbet stabil și durabil;

· Vrei să-ți corectezi forma dinților.

Reține că fațetele dentare nu pot fi aplicate pe dinții cu carii active, pe dinții slăbiți sau în cazul pacienților cu probleme gingivale.

Fațete dentare din zirconiu vs ceramică

Ce alegi atunci când trebuie să tragi linia finală, atunci când trebuie să decizi pentru estetica zâmbetului tău? Iată câteva indicii:

· Alege zirconiul dacă vrei rezistență și ai o mușcătură puternică. Zirconiul este o soluție și pentru dinții afectați.

· Alege ceramica dacă ai dinți sănătoși și îți dorești un aspect natural, luminos.

Așadar, fațetele dentare te vor ajuta să zâmbești din nou cu încredere. Discută cu medicul tău și alegeți împreună cea mai naturală opțiune!