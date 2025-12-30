Tragedie la Zoo Craiova: Un pui de tigru bengalez alb, pe cale de dispariție, și-a pierdut viața din cauza unui gest făcut de un turist
Postat la: 30.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un pui de tigru bengalez alb, adus la Grădina Zoologică din Craiova în luna mai, a murit după ce a ingerat un ambalaj de plastic aruncat de vizitatori, au transmis reprezentanții ECO Urbis, societatea care administrează grădina zoologică. Specia, extrem de rară și aflată pe cale de dispariție.
„În data de 14 decembrie, un pui de tigru alb din cadrul Grădinii Zoologice din Craiova a decedat în mod neașteptat. Acesta nu a prezentat anterior semne de boală care să indice o afecțiune medicală. Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului. La Grădina Zoologică din Craiova sunt amplasate panouri de informare și avertizare, prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea animalelor. Facem un apel ferm către toți vizitatorii să respecte regulile de vizitare și indicațiile afișate. Bunăstarea și siguranța animalelor depind în mod direct de comportamentul responsabil al fiecăruia, iar gesturi aparent minore pot avea efecte grave", se arată în comunicatul ECO Urbis.
Vizitatorii au observat absența puiului de tigru de câteva săptămâni, iar necunoașterea situației a generat zvonuri pe rețelele de socializare. „Știe cineva ce s-a întâmplat cu al doilea tigru alb? A dispărut de puțin timp și am auzit zvonuri că ar fi murit", a semnalat o craioveancă online. Abia după ce cazul a fost mediatizat, societatea a recunoscut decesul animalului, punând responsabilitatea pe gesturile neglijente ale vizitatorilor.
Cazul puiului de tigru nu este singular la Zoo Craiova. În primăvara acestui an, un căprior a murit după ce a ingerat ambalaje de plastic, iar în trecut au decedat un pui de lup și mai mulți pui de leu. În toate situațiile, incidentele au fost descoperite abia după ce imagini cu animalele decedate au apărut pe rețelele sociale, declanșând anchete ale autorităților pentru identificarea vinovaților.
Pe fondul tragediilor repetate, a luat naștere o campanie online de protest intitulată „Grădina Zoo Craiova = Captivitate și Suferință. Haideți să o închidem!", care solicită stoparea aducerii de noi animale, relocarea celor existente și închiderea etapizată a grădinii zoologice. Într-o scrisoare adresată primăriei și Consiliului Local se subliniază: „Animalele de acolo nu au cerut să fie aduse din habitatul lor natural, să fie închise într-un spațiu minuscul, fără stimuli, fără libertate, fără nicio șansă reală la o viață demnă. Sunt ființe vii, care simt durere, frustrare, frică, exact ca noi. Doar că nu pot vorbi. Nu pot cere ajutor. Și dacă știm toate astea și alegem să închidem ochii... ce spune asta despre noi? Dincolo de partea emoțională, e și una logică: grădinile zoologice de genul ăsta nu mai au nicio justificare. Nu educă, nu conservă, nu oferă condiții decente. E doar o iluzie tristă, menținută din inerție sau pentru profit. Sunt țări în Europa care au închis astfel de locuri, tocmai pentru că au înțeles că nu mai putem ține animale sălbatice în cuști de beton doar pentru distracția noastră".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Sfaturi pentru menținerea concentrării în mediul de lucru de acasă
Lucrul de acasa a devenit noua normalitate pentru mulți, aducand atat avantaje, cat și provocari. În timp ce confo ...
-
Pompe de căldură în complexe rezidențiale: cum alegi o soluție eficientă, ușor de administrat și pregătită pentru viitor
Într-un complex rezidențial, deciziile tehnice nu sunt niciodata pur teoretice. Ele se vad in costuri, in reclamaț ...
-
TOP 7 motive pentru care merită să faci revizia aerului condiționat în sezonul rece
Pentru mulți proprietari, aerul condiționat este asociat exclusiv cu sezonul cald. Odata ce temperaturile scad, aparatul ...
-
De ce este esențial să schimbi cauciucurile pentru sezonul rece
Cu fiecare schimbare de sezon, vine și momentul sa iți pregatești mașina pentru condițiile meteo nefavorabile care se ap ...
-
Titanii capitalului privat: Care sunt cele mai mari firme de administrare a activelor din lume
Primele 20 de firme de capital privat din lume, in funcție de activele pe care le administrau in noiembrie 2025, au impr ...
-
Taxa de 25 de lei pentru coletele extracomunitare sperie românii care comandă de pe Shein sau Temu
Noua taxa de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, care va intra in vigoare in Romania de la 1 ...
-
Meteorologii anunță o iarnă total atipică la început de 2026: fără zăpadă și temperaturi peste cele specifice
Meteorologii prognozeaza temperaturi peste cele specifice, incepand din 5 ianuarie si pana aproape de sfarsitul lunii, i ...
-
China devine prima țară care reglementează Inteligența Artificială. Risc de sinucidere sau automutilare
China intentioneaza sa inaspreasca reglementarile privind chatboturile bazate pe inteligenta artificiala, vizand in spec ...
-
Un robot dispărut în Antarctica s-a întors cu date terifiante pentru omenire. Ce se află dincolo de platforma de gheță
O agenție științifica naționala australiana numita CSIRO a lansat un experiment in Antarctica care a mers teribil de pro ...
-
Funcționalități revoluționare ale iPhone 17 - pentru cine sunt acestea cu adevărat utile?
iPhone 17 este modelul inovației, aducand cu sine o serie de funcționalitați revoluționare gandite sa transforme modul i ...
-
Un elvețian nu a fost lăsat să-și scoată propriii bani din bancă. Cetățenii se revoltă pe măsură ce magazinele, cafenelele și restaurantele nu mai acceptă numerarul
Chiar daca a decis sa inscrie numerarul in Constituție, Elveția se afla inca in centrul unei dezbateri aprinse privitoar ...
-
Un cunoscut producător auto chinez detronează global Tesla la vânzările de mașini electrice. Avansul luat de China, imposibil de depășit de americani
Extinderea rapida la nivel global a BYD, combinata cu contextul politic dificil și inasprirea reglementarilor pentru Tes ...
-
Cum va fi vremea de Revelion și în primele zile din 2026. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 29 decembrie ...
-
ANAF clarifică dilema mirilor: Se va impozita sau nu darul de nuntă în 2026?
Mai multe articole aparute in spațiul public sau mesaje propagate pe rețelele de socializare au inaintat ideea ca sumele ...
-
Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru români. Care este luna în care stăm cel mai mult acasă
Romanii pot sa-și planifice din timp vacanțele și concediile pentru 2026, avand la dispoziție o lista completa a zilelor ...
-
BNR vrea să afle cât de bogați sunt românii și ce consumă. Studiul pentru care plătește peste 4,4 milioane de lei
Banca Naționala a Romaniei a atribuit Institutului Roman pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract de 4,49 milioan ...
-
A fost emis cod roșu de viscol într-o zonă din România: rafale de peste 120 km/h
Meteorologii au emis luni dimineața o avertizare nowcasting Cod roșu de viscol pentru zona de munte a județului Alba. Es ...
-
Aurul pare de neoprit: se îndreaptă spre cea mai mare creştere anuală din 1979
Aurul traverseaza in 2025 cel mai puternic an al sau din ultimele aproape cinci decenii, pe fondul tensiunilor geopoliti ...
-
Iranul a lansat trei sateliţi de observaţie în pofida sancţiunilor occidentale. Cel mai important este dotat cu Inteligență Artificială
Iranul a lansat duminica, de pe cosmodromul Vostocinii din Extremul Orient rus, trei sateliti proprii de observatie, din ...
-
Kash Patel a folosit funcția de director FBI pentru a-și crește profilul. Agenții secreți dezvăluie cererile exagerate ale șefului lor
La 45 de ani, kash Patel a preluat șefia FBI fara experiența anterioara in agenție. Agenții serviciului secret susțin ca ...
-
Face ravagii o nouă formă de Diabet: Nu răspunde la tratamentele clasice și nici nu are aceleași cauze precum celelalte tipuri
În acest an, Federația Internaționala de Diabet (IDF) a recunoscut oficial o a cincea forma de diabet, dupa zeci d ...
-
Teribilul secret al pivnițelor Vaticanului
Oamenilor le plac conspirațiile, a afirmat Dan Brown, cel mai celebru colportator de conspirații ridicate la rang de lit ...
-
Companiile de tehnologie s-au împrumutat cu 365 miliarde de dolari pentru investiții in inteligența artificială
Companiile de tehnologie din intreaga lume și-au marit emisiunile de datorii la niveluri record in acest an, pe masura c ...
-
În cât timp iese alcoolul din sânge și ce poți face ca să-l elimini mai ușor
Alcoolul iese din sange in funcție de mai mulți factori, printre care tipul de alcool, cantitatea, cat de repede ai baut ...
-
Se certifică științific că Arca lui Noe a existat și a ajuns pe Muntele Ararat după Potopul biblic
O descoperire arheologica recenta din estul Turciei a reaprins una dintre cele mai vechi și controversate intrebari ale ...
-
Banul e ochiul dracului: O femeie din Sibiu și-a ucis mama cu sânge rece - Planul perfect, ticluit împreună cu o asistentă
O femeie de 38 de ani și o asistenta medicala au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. ...
-
Neurologii avertizează: "Nu atingeți telefonul mobil în primele 60 de minute după trezire"
În prezent, traim „lipiți" de ecrane: smartphone-urile, tabletele, laptopurile sau computerele desktop nu fa ...
-
Va ajunge si la noi! Furtuna Johannes face ravagii în Scandinavia: E înfricoșător în Suedia, dar situația din Finlanda e și mai gravă
Furtuna Johannes face ravagii in Scandinavia unde 170.000 de gospodarii fara curent in Finlanda și 40.000 in Suedia prov ...
-
Un anticiclon lovește puternic România: De Revelion vom avea un ger năprasnic și ninsori abundente
Meterologii ANM au emis prognoza speciala pentru finalul de an, inclusiv pentru noaptea de Revelion. Un anticiclon din z ...
-
Inteligența Artificială nu mai poate fi oprită din butoane - iar motivul este și mai îngrijorător
Oamenii de știința trag un semnal de alarma: sistemele de inteligența artificiala (AI) avansate nu pot fi oprite intotde ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu