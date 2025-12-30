Tragedie la Zoo Craiova: Un pui de tigru bengalez alb, pe cale de dispariție, și-a pierdut viața din cauza unui gest făcut de un turist

Un pui de tigru bengalez alb, adus la Grădina Zoologică din Craiova în luna mai, a murit după ce a ingerat un ambalaj de plastic aruncat de vizitatori, au transmis reprezentanții ECO Urbis, societatea care administrează grădina zoologică. Specia, extrem de rară și aflată pe cale de dispariție.

„În data de 14 decembrie, un pui de tigru alb din cadrul Grădinii Zoologice din Craiova a decedat în mod neașteptat. Acesta nu a prezentat anterior semne de boală care să indice o afecțiune medicală. Cauza este ingerarea accidentală de ambalaje din plastic aruncate de unii vizitatori în perimetrul țarcului. La Grădina Zoologică din Craiova sunt amplasate panouri de informare și avertizare, prin care vizitatorii sunt rugați să nu hrănească animalele, deoarece reprezintă un pericol real pentru sănătatea animalelor. Facem un apel ferm către toți vizitatorii să respecte regulile de vizitare și indicațiile afișate. Bunăstarea și siguranța animalelor depind în mod direct de comportamentul responsabil al fiecăruia, iar gesturi aparent minore pot avea efecte grave", se arată în comunicatul ECO Urbis.

Vizitatorii au observat absența puiului de tigru de câteva săptămâni, iar necunoașterea situației a generat zvonuri pe rețelele de socializare. „Știe cineva ce s-a întâmplat cu al doilea tigru alb? A dispărut de puțin timp și am auzit zvonuri că ar fi murit", a semnalat o craioveancă online. Abia după ce cazul a fost mediatizat, societatea a recunoscut decesul animalului, punând responsabilitatea pe gesturile neglijente ale vizitatorilor.

Cazul puiului de tigru nu este singular la Zoo Craiova. În primăvara acestui an, un căprior a murit după ce a ingerat ambalaje de plastic, iar în trecut au decedat un pui de lup și mai mulți pui de leu. În toate situațiile, incidentele au fost descoperite abia după ce imagini cu animalele decedate au apărut pe rețelele sociale, declanșând anchete ale autorităților pentru identificarea vinovaților.

Pe fondul tragediilor repetate, a luat naștere o campanie online de protest intitulată „Grădina Zoo Craiova = Captivitate și Suferință. Haideți să o închidem!", care solicită stoparea aducerii de noi animale, relocarea celor existente și închiderea etapizată a grădinii zoologice. Într-o scrisoare adresată primăriei și Consiliului Local se subliniază: „Animalele de acolo nu au cerut să fie aduse din habitatul lor natural, să fie închise într-un spațiu minuscul, fără stimuli, fără libertate, fără nicio șansă reală la o viață demnă. Sunt ființe vii, care simt durere, frustrare, frică, exact ca noi. Doar că nu pot vorbi. Nu pot cere ajutor. Și dacă știm toate astea și alegem să închidem ochii... ce spune asta despre noi? Dincolo de partea emoțională, e și una logică: grădinile zoologice de genul ăsta nu mai au nicio justificare. Nu educă, nu conservă, nu oferă condiții decente. E doar o iluzie tristă, menținută din inerție sau pentru profit. Sunt țări în Europa care au închis astfel de locuri, tocmai pentru că au înțeles că nu mai putem ține animale sălbatice în cuști de beton doar pentru distracția noastră".