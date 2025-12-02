Soarele suferă de erupții cutanate, la propriu! Urmează pene de curent, simptome fizice ciudate, întreruperea ritmului circadian, fenomene meteo instabile, posibil cutremure

O pată solară masivă, de peste 10 ori mai mare decât Pământul, și-a făcut apariția pe Soare. Acest lucru va produce mai multe erupții solare în următoarele săptămâni, ceea ce ar putea duce la aurore boreale strălucitoare, adevărate spectacole celeste, însă comunicațiile radio și tehnologia vor avea de suferit.

Sateliții au detectat o puternică erupție solară din clasa X1.9 pe 1 Decembrie. Erupțiile solare sunt explozii intense de radiații electromagnetice. Cele mai puternice sunt erupțiile din clasa X, care pot perturba ionosfera Pământului și undele radio, Australia înregistrând deja pene de curent în telecomunicații de peste 30 de minute. Așadar așteptați-vă inclusiv la simptome fizice ciudate, întreruperea ritmului circadian natural, fenomene meteo instabile și mișcări sociale de amploare.