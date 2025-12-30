Un robot dispărut în Antarctica s-a întors cu date terifiante pentru omenire. Ce se află dincolo de platforma de gheță

O agenție științifică națională australiană numită CSIRO a lansat un experiment în Antarctica care a mers teribil de prost, într-un mod care a sfârșit prin a merge minunat de bine. Un robot oceanic liber a fost trimis să colecteze date de la ghețarul Totten. Cu toate acestea, un curent l-a îndepărtat de destinația sa și l-a dus spre vest. A ajuns într-un loc foarte dificil de analizat de către oamenii de știință și s-a întors cu date extrem de rare și valoroase.

Robotul oceanic are senzori de salinitate și temperatură și era menit să se scufunde și să iasă la suprafață o dată la 10 zile pentru a transmite datele către sateliți. Roboții de acest tip sunt folosiți frecvent în cercetarea oceanelor și, uneori, pentru a măsura impactul schimbărilor climatice asupra apelor și ghețarilor. Acesta era destinat studiului ghețarului Totten în ceea ce privește creșterea nivelului global al mării în cazul topirii ghețarului. Aceasta este o preocupare atât de mare încât Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) are chiar o hartă interactivă care arată care sunt zonele de coastă care ar putea fi permanent sub apă în viitor.

Deviat de la cursul său, acest plutitor a ajuns sub gheața ghețarului Denman, într-o locație extrem de dificil de observat și de colectat date pentru oamenii de știință. Deși echipa de cercetare se temea că este pierdut pentru totdeauna, acesta a reapărut nouă luni mai târziu. Odată cu el, a reapărut și un set de date cruciale pentru ghețarul Denman și pentru modul în care schimbările climatice afectează Antarctica în ansamblu. Robotul a călătorit sub ghețarul Denman și sub platforma de gheață Shackleton. Deși era blocat, robotul plutitor a continuat să facă ceea ce trebuia să facă: a măsurat salinitatea și temperatura apei de la fundul mării până la baza platformei de gheață sub care se afla.

Cu toate acestea, nu a putut ieși la suprafață pentru a transmite aceste date sateliților, astfel încât echipa de cercetători l-a pierdut din punct de vedere al navigației. A rămas o singură urmă de indicii de urmat; în timp ce robotul încerca să iasă la suprafață, s-a lovit de platforma de gheață. De fiecare dată când a făcut acest lucru, a putut măsura adâncimea platformei de gheață. Echipa de cercetare a putut compara datele privind adâncimea platformei de gheață cu măsurătorile satelitare ale zonei. Pe baza acestora, au putut reconstitui traseul parcurs de robotul oceanic, aflând astfel de unde proveneau măsurătorile de salinitate și temperatură. Pe parcursul misiunii sale, robotul a colectat 195 de profiluri de date.

Datele returnate au arătat că platforma de gheață Shackleton nu este încă în pericol de a se topi din cauza apei calde. Cu toate acestea, ghețarul Denman are apă caldă sub el, care îl face să se topească. Acest ghețar ar putea provoca singur o creștere a nivelului mării cu aproape 1,5 metri în întreaga lume. Identificarea acestor zone de risc este importantă, deoarece se pare că am depășit punctul fără întoarcere pentru unele daune cauzate de schimbările climatice, iar coastele lumii ar putea fi în pericol indiferent de situație. Acest accident științific s-a dovedit a fi un noroc pentru echipă. Flotorul oceanic a colectat date din zone care nu au fost cercetate niciodată până acum.

De fapt, aceasta a fost prima serie de măsurători oceanografice efectuate sub un raft de gheață din Antarctica de Est. Aceasta a furnizat date critice despre această zonă și riscul reprezentat pentru ghețarul Denman. Deoarece robotul plutitor a supraviețuit atât de mult timp sub gheață, furnizând date valoroase, oamenii de știință intenționează să trimită mai multe astfel de dispozitive plutitoare în locuri foarte îndepărtate, în speranța de a obține date rare. Deși acest lucru implică riscuri, informațiile colectate ar putea fi esențiale pentru monitorizarea topirii ghețarilor și pentru a crea previziuni privind creșterea nivelului mării. Faptul că robotul plutitor a măsurat în mod specific Antarctica de Est este, de asemenea, foarte important pentru cercetările viitoare.

Aceasta conține mai multă gheață decât Antarctica de Vest, astfel încât topirea ghețarilor din această zonă reprezintă o amenințare mai mare pentru coastele oceanice. Măsurătorile efectuate sub platforma de gheață ar putea oferi, de asemenea, mai multe informații despre eventuala ridicare a Antarcticii din ocean și despre ceea ce ar putea însemna acest lucru pentru planetă. Datele colectate de acest robot pierdut au fost publicate în revista ScienceAdvances în decembrie 2025, sub titlul „Circulația și interacțiunea dintre ocean și platforma de gheață sub platformele de gheață Denman și Shackleton".