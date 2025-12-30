Titanii capitalului privat: Care sunt cele mai mari firme de administrare a activelor din lume

Primele 20 de firme de capital privat din lume, în funcție de activele pe care le administrau în noiembrie 2025, au împreună o putere uriașă, calculată la 4,5 trilioane de dolari, în capital instituțional și suveran.

Deși 2024 a adus un recul pentru firmele de capital privat, analiștii se așteaptă ca activele administrate să își continue traiectoria de creștere, estimările așteptându-se ca acestea să se dubleze de la 5,8 trilioane de dolari la sfârșitul anului 2023 la 12 trilioane de dolari până la sfârșitul anului 2029.

Această creștere va fi susținută de extinderea către investitori neinstituționali, în condițiile în care giganții capitalului privat își extind agresiv produsele către investitorii de retail, în încercarea de a capta cotă de piață pe această piață vastă, neexploatată.

Primele trei firme stabilesc standardul pentru industrie

Cea mai mare firmă de capital privat, care domină copios piața și singura care depășește pragul de un trilion de dolari active administrate este Blackstone, cu 1.035 miliarde de dolari. Blackstone este cunoscută pentru abordarea sa axată pe puține active, investind în principal capitalul clienților în capital privat, imobiliare, credit și fonduri speculative.

Pe doi și trei se află KKR, cu 720 miliarde de dolari și și Apollo Global Management, cu 665 miliarde de dolari. Împreună cu Blackstone, aceste trei firme au stabilit standardul pentru industrie, deși urmăresc din ce în ce mai mult modele de afaceri divergente. De exemplu, Apollo a raportat 840 de miliarde de dolari în active administrate în trimestrul 2 din 2025, demonstrând o creștere rapidă, în special în ceea ce privește creditul privat și strategiile susținute de asigurări.

Investitorii se orientează către firmele mari

Pe patru se află Carlyle, cu 430 miliarde dolari, urmată de TPG (340), Brookfield Asset Management, (320) și Ares Management, pe locul 7 în clasament, cu active administrate de 310 miliarde dolari.

Sub pragul de 300 de miliarde se află: CVC Capital Partners (290 miliarde dolari), Bain Capital (260), Thoma Bravo (240), Ardian (230), Warburg Pincus (220), Vista Equity Partners (210), Advent International (200), Hg Capital (140) ș.a.

Tendința din ultimii ani, consolidată de lichiditatea limitată și de reciclarea mai lentă a capitalului în 2024, arată că partenerii limitați favorizează din ce în ce mai mult fondurile mari, consacrate.

Dimensiunea medie a tranzacțiilor a crescut la nivel global în 2024, tranzacțiile de 1 miliard de dolari sau mai mult reprezentând 77% din valoarea totală.

Impactul asupra firmelor mai mici este tot mai evident, iar partenerii generali mai mici și mijlocii se confruntă cu cicluri de strângere de fonduri mai lungi (în medie de 20 de luni) și bugete mai stricte.

De menționat că giganții americani își măresc expunerea europeană, impulsionați de reformele de reglementare și de o strategie de reducere a dependenței de piața americană.